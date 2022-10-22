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طوكيو: توفي المهاجم الدولي الياباني السابق ماساتو كودو الذي أحرز لقب الدوري المحلي واحترف في الولايات المتحدة وأستراليا، الجمعة بعمر الثانية والثلاثين نتيجة المرض بحسب ما أعلن ناديه.

وكتب فريق تيجيفاجارو ميازاكي من الدرجة الثالثة حيث كان يلعب كودو ان الأخير كان "لاعباً يؤدّي بشكل جيد" و"دائماً لطيفاً مع زملائه، ناديه والجماهير".

وأوضح النادي ان كودو توفي نتيجة المرض بعد خضوعه لجراحة في الدماغ.

وخاض كودو أربع مباريات مع منتخب اليابان عام 2013 سجل خلالها هدفين، وأحرز لقب الدوري عام 2011 مع كاشيوا ريسول.

لعب لفترة وجيزة في الدوري الأميركي مع فانكوفر وايتكابس والأسترالي مع بريزبين رور.