قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



ميلانو: مني نادي أودينيزي بخسارته الثانية هذا الموسم بعدما سقط أمام ضيفه تورينو 2-1 الأحد، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي في كرة القدم.

وكان فريق المدرب أندريا سوتيل على مرمى حجر من صدارة الدوري قبل أسبوعين، لكن تعادلين متتاليين وخسارة مفاجئة أمام تورينو، وضعته في المركز السادس بالترتيب مع 21 نقطة.

وبات أودينيزي على بُعد خمس نقاط من نابولي المتصدّر الذي يحلّ ضيفاً ثقيلاً على نادي روما الرابع (22 نقطة) في وقت لاحق.

وافتتح النيجيري أولا أينا التسجيل للضيوف في الدقيقة 14، قبل أن يُدرك الإسباني جيرارد دولوفو التعادل لأصحاب الأرض (26). وحسم تورينو المباراة في الشوط الثاني بهدف عن طريق بييترو بيليغري (69).

وبهذا الفوز، أنهى تورينو سلسلة من خمس مباريات متتالية من دون انتصار في الدوري، وارتقى إلى المركز التاسع مع 14 نقطة.

وتأتي هذه الخسارة لأودينيزي بعدما ودّع أيضاً منافسات كأس إيطاليا الأربعاء بخسارته أمام مونتسا الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء 2-3.

وقد يرتقي أتالانتا إلى الصدارة مؤقتاً في وقت لاحق، بحال فوزه على لاتسيو الذي سيلعب خارج أرضه من دون مهاجمه المصاب تشيرو إيموبيلي.