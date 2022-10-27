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برشلونة : تستضيف العاصمة السعودية الرياض منافسات الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم في كانون الثاني/يناير 2023، وفق ما أعلن الاتحاد الاسباني للعبة الخميس.

ستكون المرة الثالثة التي تقام الكأس السوبر في الممكلة كجزء من اتفاقية تستمر حتى العام 2029، يتقاضى على إثرها الاتحاد الاسباني 30 مليون يورو (30.1 مليون دولار) في الموسم.

يلتقي ريال مدريد بطل إسبانيا مع فالنسيا وصيف الكأس في نصف النهائي الاول، فيما يواجه ريال بيتيس بطل الكأس نادي برشلونة وصيف الدوري في الثاني.

قال الاتحاد في بيان "ستقام المباريات الثلاث في ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وهو استاد رائع يتسع لستين ألف شخص".

تقام مبارتا نصف النهائي في 11 و12 كانون الثاني/يناير والنهائي في 15 منه.

أقيمت النسخة الاولى من البطولة المصغرة التي باتت تتألف من أربعة فرق بدلا من مباراة واحدة تجمع بطلي الدوري والكأس (او الوصيف في حال كان البطل ذاته)، في جدة مطلع 2020 ولكنها أقيمت في إشبيليه في العام التالي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.