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نيويورك : عبّر مالك بروكلين نتس عن خيبة أمله من استخدام نجم الفريق كايري إيرفينغ وسائل التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه لفيلم يستند إلى كتاب "مليء بمعلومات مضللة معادية للسامية".

ونشر إيرفينغ، أحد نجوم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الخميس تغريدة تضمنت رابطاً إلى صفحة موقع أمازون لفيلم "من عبرانيين إلى زنوج: استيقظي أميركا السوداء".

غرّد جو تساي مالك النادي الجمعة "أنا خائب الأمل لدعم كايري فيلم يستند إلى كتاب مليء بالتضليل المعادي للسامية".

تابع "أريد الجلوس معه والتأكد انه يفهم ان هذا مؤلم لجميعنا، وكرجل ايمان، من الخطأ الترويج للكراهية على أساس العرق أو الدين".

أردف "هذا أكبر من كرة السلة".

وبالاضافة إلى تغريدة تساي، أصدر نتس بياناً قال فيه انه "يدين بشدة الترويج لأي شكل من أشكال خطاب الكراهية".

وكان إيرفينغ المثير الجدل قد استبعد عن فريقه معظم الموسم الماضي، لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، واصفا تفويضات اللقاح بانها "أحد أكبر انتهاكات حقوق الانسان في التاريخ".