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باريس: أعلن الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالمياً انسحابه من بطولة "أيه تي بي" الختامية وكأس ديفيس لكرة المضرب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي السبت بداعي إصابته بتمزق في عضلات البطن.

وكان ألكاراس أصيب في عضلات البطن خلال مباراته ضد الدنماركي هولغر رونه في ربع نهائي دورة باريس-بيرسي وسيحتاج للخلود الى الراحة لفترة ستة أسابيع.

وقال عبر حسابه على تويتر "للأسف، لن أستطيع المشاركة في الماسترز (13-20 تشرين الثاني/نوفمبر في تورينو) ولا في الدور النهائي من كأس ديفيس (من 22 الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر) في ملقة".

وأضاف "شعرت بشيء ما على مستوى أسفل البطن في المجموعة الثانية. ثم بدأت الامور تسوء ففضلت الانسحاب. لم يكن بامكاني التحرك كما يجب على أرض الملعب من أجل تسديد ضرباتي الامامية وارسالاتي وكنت موجوعاً".

وبات ألكاراس بعمر 19 عاماً أصغر لاعب يحتل المركز الاول في التصنيف العالمي في أيلول/سبتمبر الماضي اثر تتويجه ببطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية آخر البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام.

لكن السؤال الذي سيطرح نفسه هل سيتمكن ألكاراس من البقاء في صدارة التصنيف في نهاية العام، حيث يملك حالياً 6820 نقطة وهو مهدد من مواطنه المخضرم رافايل نادال الذي يتأخر عنه بفارق ألف نقطة، ثم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، علماً أنّ الفائز في بطولة "أيه تي بي" الختامية يحصد 1500 نقطة.