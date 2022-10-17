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باريس: بقيت صدارة تصنيفي كرة المضرب للمحترفين "أيه تي بي" والمحترفات "دبليو تي أيه" على حالها في إصدار الإثنين، مع محافظة الإسباني كارلوس ألكاراس والبولندية إيغا شفيونتيك على الزعامة لأسبوع آخر.

عند الرجال، يتقدم ألكاراس في التصنيف مواطنه رافايل نادال الذي يكبره بـ17 عاماً، بعدما أصبحا الاسبوع قبل الماضي أول لاعبين من إسبانيا يحتلان صدارة ووصافة تصنيف "أيه تي بي" منذ صدوره للمرة الأولى في عام 1973.

وشهدت المراكز العشرة الأولى ثلاثة تعديلات بتقدم الروسي أندري روبليف مرتبة واحدة ليصبح ثامناً على حساب الأميركي تايلور فريتز، بعد فوزه الأحد بلقب النسخة الأولى من دورة خيخون الإسبانية على حساب الأميركي سيباستيان كوردا.

وصعد الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم ثلاثة مراكز ليصبح عاشراً بعد تتويجه بلقب دورة فلورنسا الإيطالية على حساب الأميركي جيفري وولف الذي صعد بدوره 19 مركزا وبات السادس والخمسين في أفضل تصنيف لابن الـ23 عاماً.

وكان البريطاني كاميرون نوري أبرز الخاسرين في نادي العشرين الأوائل بتراجعه أربعة مراكز ليصبح الرابع عشر.

لدى السيدات، عززت شفيونتيك صدارتها أمام التونسية أنس جابر، بعد تتويجها الأحد بلقب دورة سان دييغو الأميركية بفوزها في النهائي على الكرواتية دونا فيكيتش التي صعدت بدورها 30 مركزاً لتصبح السابعة والأربعين.

وكانت الإسبانية باولا بادوسا أكبر الخاسرات بين الكبيرات، بهبوطها أربعة مراكز لتصبح الثامنة بعد خروجها من الدور ربع النهائي لدورة سان دييغو على يد الأميركية دانيال كولينز التي باتت بدورها السادسة عشرة بعد صعودها ثلاثة مراكز.

تصنيف المحترفين:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6730 نقطة

2. رافايل نادال (إسبانيا) 5810

3. كاسبر رود (النروج) 5600

4. دانييل مدفيديف (روسيا) 5155

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4930

6. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 4860

7. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4320

8. أندري روبليف (روسيا) 3685 (+1)

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3195 (-1)

10. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3155 (+3)

تصنيف المحترفات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10835 نقطة

2. أنس جابر (تونس) 4555

3. أنيت كونتافيت (استونيا) 3796

4. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 3515 (+1)

5. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 3417 (+1)

6. ماريا ساكّاري (اليونان) 3346 (+1)

7. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3082 (+1)

8. باولا بادوسا (إسبانيا) 3010 (-4)

9. سيمونا هاليب (رومانيا) 2960

10. كارولين غارسيا (فرنسا) 2924