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لوس انجليس: واصل النجم كيفن دورانت سلسلته الرائعة بـ25 نقطة أو أكثر في مبارياته الـ12 مع فريقه هذا الموسم وقاده إلى حسم دربي "بيغ آبل" أمام جاره نيويورك نيكس 112-85 بتحقيقه "تريبل دابل" الأربعاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل دورانت 29 نقطة مع 12 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة وأعاد فريقه إلى سكة الانتصارات عقب خسارته أمام مضيفه دالاس مافريكس 94-96 في الثواني الأخيرة الإثنين.

وسجل النجم البالغ من العمر 34 عامًا 25 نقطة على الأقل في كل مباراة من مباريات بروكلين البالغ عددها 12 مباراة منذ بداية الموسم، وهي أطول سلسلة متتالية منذ أن افتتح نجم شيكاغو بولز مايكل جوردان موسم 1988-1989 بـ16 مباراة مع 25 نقطة أو أكثر في كل مباراة.

وفرض نتس أفضليته على مجريات المباراة من البداية حتى النهاية دون أن يتخلف في أي من فتراتها محققا بداية جيدة لجاك فون كمدرب رئيسي.

وتولى فون منصب المدرب المؤقت الأسبوع الماضي بعد إقالة الكندي ستيف ناش بسبب سوء النتائج، وتم تعيينه مدربا رسميا الأربعاء.

واستعاد ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية توازنه عقب خسارته الاولى هذا الموسم وانتزع فوزا صعبا من مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 136-132 بعد شوطين إضافيين.

وهو الفوز العاشر لباكس في 11 مباراة حتى الآن هذا الموسم، فيما مني أوكلاهوما بخسارته الرابعة تواليا والسابعة في 11 مباراة.

مطاردات ربح وخسارة

وسقط مطارده المباشر كليفلاند كافالييرز للمرة الثانية تواليا هذا الموسم وكانت أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 120-127.

وهي الخسارة الثالثة لكليفلاند في 11 مباراة هذا الموسم بعد الاولى في افتتاح الدوري امام مضيفه تورونتو رابتورز 105-108 حقق بعدها ثمانية انتصارات متتالية.

وتابع بوسطن سلتيكس وصيف بطل الموسم الماضي وثالث الشرقية صحوته بتحقيقه الفوز الرابع تواليا والثامن في 11 مباراة عندما تغلب على ضيفه ديترويت بيستونز 128-112.

وحذا يوتا جاز، متصدر المنطقة الغربية، حذو سلتيكس وواصل انتفاضته بتحقيقه الفوز الرابع تواليا والعاشر في 13 مباراة هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه أتلانتا هوكس 125-119.

وتابع فينيكس صنز مطاردته بفوزه على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 129-117، والأمر ذاته بالنسبة لفينيكس صنز ثالث الغربية بتغلبه على مضيفه إنديانا بايسرز 122-119.

وحسم لوس أنجليس كليبرز القمة أمام جاره ليكرز بالفوز عليه 114-101 في مباراة تعرض خلالها نجم الأخير "الملك" ليبرون جيمس إلى الإصابة.

واضطر جيمس الذي سجل 30 نقطة مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، إلى ترك المباراة قبل نهايتها بخمس دقائق.

واحتاج ممفيس غريزلير الى التمديد للتغلب على مضيفه سان أنتونيو سبيرز 124-122.

وفي باقي المباريات، فاز تورونتو رابتورز على هيوستن روكتس 116-109، وأورلاندو ماجيك على دالاس مافريكس 94-87، وخسر شيكاغو بولز أمام نيو أورليانز بيليكانز 111-115، وتشارلوت هورنتس أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 95-105.