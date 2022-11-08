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لوس انجليس: ألحق أتلانتا هوكس بضيفه ميلووكي باكس الهزيمة الأولى للموسم، وذلك بالفوز عليه 117-98 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين هوكس بفوزه السابع للموسم في 10 مباريات الى "المبتدئ" آيه دجاي غريفين الذي دخل من مقاعد البدلاء في غياب نجم الفريق تراي يونغ ليسجل 24 نقطة في أفضل أداء له على الإطلاق، فيما ساهم ديجونتاي موراي بـ25 نقطة مع 8 متابعات و11 تمريرة حاسمة ليلعب دوراً أساسياً أيضاً في الهزيمة الأولى لباكس في 10 مباريات حتى الآن.

ودخل باكس الى اللقاء باحثاً عن الإبقاء على سجله كالفريق الوحيد الذي لم يهزم هذا الموسم، وبدا في طريقه لتحقيق مبتغاه بإنهائه الربع الأول متقدماً بفارق 11 نقطة 36-25، ثم دخل الى الشوط الثاني وهو في المقدمة بفارق ست.

لكن الوتيرة انقلبت لصالح هوكس في الربع الثالث بعدما أمطر سلة ضيفه بـ37 نقطة مقابل 22 للأخير، ما فتح الطريق أمامه للسيطرة على المباراة وإنهائه الربع الأخير متفوقاً أيضاً 28-18.

ورغم النقاط الـ25 التي سجلها النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، لم يتمكن باكس من مواصلة بدايته المثالية بعدما أفلتت المباراة من بين يديه في الشوط الثاني نتيجة "لعبنا بمزيد من الاندفاع في الربعين الثاني والثالث" وفق ما أفاد مدرب هوكس نايت ماكميلان.

وأضاف "من الناحية الهجومية، أعتقد أننا تحركنا بشكل جيد حقاً وأرهقناهم وكنا صبورين ولم نلجأ الى التسرع في التسديد كما فعلنا في المباراة الأولى ضدهم" في إشارة الى الخسارة على أرض باكس 115-123 نهاية الشهر المنصرم.

أبرز المباريات الأخرى

وفي أبرز المباريات الأخرى، نجح الكاميروني جويل إمبيد في جميع محاولاته الـ16 عن خط الرميات الحرة، منهياً اللقاء بـ33 نقطة ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى الفوز على فينيكس صنز 100-88 بمساهمة فعالة أيضاً من السنغالي الأصل جورج نيانغ الذي سجل جميع نقاطه الـ21 من خارج القوس (7 ثلاثيات)، وتوبايس هاريس (21 نقطة أيضاً).

وتعملق جايسون تايتوم بتسجيله 39 نقطة قاد بها بوسطن سلتيكس وصيف البطل للفوز على ممفيس غريزليز 109-106، فيما أنهى ستيفن كوري مسلسل الهزائم المتتالية لغولدن ستايت ووريزر حامل اللقب عند 5 مباريات، بتسجيله 47 نقطة قاد بها فريقه لحسم المباراة أمام جاره ساكرامنتو كينغز 116-113.

وحقق يوتا جاز فوزه الثاني في غضون أربعة أيام على لوس أنجليس ليكرز، وهذه المرة بنتيجة كبيرة 139-116 في لقاء افتقد فيه الأخير لنجمه ليبرون جيمس ولوني ووكر وباتريك بيفرلي بسبب الإصابة التي أجبرته على السفر الى سولت لايك سيتي بـ11 لاعباً فقط.