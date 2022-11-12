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عمان: تبدو الفرصة سانحة أمام الوحدات لاستعادة لقب مسابقة كأس الأردن في كرة القدم عندما يواجه شباب العقبة الأحد على ستاد الملك عبدالله الثاني بعمان في المباراة النهائية.

الوحدات

ويتطلع الوحدات إلى إنقاذ الموسم بعدما فقد لقب بطل الدوري بإنهائه الموسم في المركز الثاني خلف غريمه التقليدي الفيصلي، بينما يأمل شباب العقبة الذي أنهى الموسم في المركز الخامس، إلى تتويج تاريخي في أول مباراة نهائية منذ تأسيسه.

ويملك الوحدات 10 ألقاب في مسابقة الكأس، وسيكون اللقب الجديد أفضل مصالحة لجماهيره العريضة التي من المؤكد أنها ستتوافد بأعداد كبيرة لمؤازرته.

وتأهل الوحدات بقيادة مدربه الفرنسي ديدييه غوميس دا روزا إلى المباراة النهائية بعد إقصاء غريمه التقليدي وحامل اللقب في الموسم الماضي الفيصلي 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي في ربع النهائي، والفوز على الرمثا 1-صفر في نصف النهائي الأربعاء الماضي.

شباب العقبة

من جانبه، يعيش شباب العقبة أفضل حالاته تحت قيادة المدرب الوطني رائد الداود منذ توليه المهمة قبل 9 سنوات.

وقدم العقبة الساعي إلى دخول تاريخ المسابقة من بابها الواسع، نفسه بقوة في المسابقة ونجح في إقصاء الحسين إربد، ثالث الدوري، 1-صفر في ربع النهائي، قبل ان يضع حدا لمغامرة فريق عمان إف سي 3-صفر في الدور نصف النهائي.

ومن الناحية الفنية، يملك الوحدات لاعبين أصحاب خبرة دولية، ابرزهم حارس المرمى عبد الله الفاخوري، محمد ابو حشيش، محمد الدميري، منذر ابو عمارة، أحمد سمير، فراس شلباية والكاميروني كلارنس بيتانغ والفلسطيني شهاب القنبر، بينما يبرز من شباب العقبة حارس المرمى حماد الأسمر، احمد ابو حلاوة، ياسر الرواشدة، عمر سريره، غيث مدادحة والكولومبي كريستيان كانغا.

وهنا سجل الأبطال منذ انطلاق البطولة عام 1980:

الفيصلي: 21 لقبا

الوحدات: 10

الجزيرة: 2

الرمثا: 2

شباب الأردن: 2

العربي: 1

ذات راس: 1

الأهلي: 1