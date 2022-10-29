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إيلاف: يعرض الفيلم الروائي الكردي "جيران" للمخرج مانو خليل في مسرح الرينبو في الأردن، يوم الثلاثاء 1 نوفمبر ويوم الأحد 6 نوفمبر، والذي حصد خلال مسيرته أكثر من خمسين جائزة دولية من مهرجانات مرموقة، أحدثهم أفضل مخرج في مهرجان الفيلم العربي بروتردام، ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاق شركة MAD Solutions الموزعة للفيلم للبوستر الرسمي له في العالم العربي.

تدور أحداث الفيلم في أحد مخيمات اللجوء السورية في كردستان - العراق، ليعود بنا إلى أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، أثناء حكم حافظ الأسد في قرية صغيرة على الحدود السورية التركية، حيث شيرو، طفل كردي يتحتم عليه أن يواجه التغير الجذري الذي قلب عالمه الصغير في مدرسته الطينية التي تشبه حظيرة دجاج رأسًا على عقب.



فيلم جيران من إخراج وتأليف مانو خليل، بطولة سرهد خليل، جلال الطويل، جهاد عبدو ومازن الناطور، إنتاج شركة Frame Film، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيعه في العالم العربي.

وحصل جيران على إشادات نقدية عربية وعالمية، ومن أبرز ما كُتب عن الفيلم، ما ذكره موقع إرم نيوز "كل مشهد في فيلم مانو خليل يسرد حكاية تتكامل أجزاؤها لصنع هذا الشريط السينمائي المفعم بالشاعرية والأسى"، وعبر بوابة الشروق المصرية كُتب "جيران يصور بمزيج من السخرية والفكاهة عبثية الحرب بعيون طفل، وقد تمكنت طفولته فى النهاية من العثور على نقطة ضوء وسط عالم شائك من الديكتاتورية والواقع الدرامى المظلم"، ووصف موقع الحياة العربية السيناريو بـ"نص ثري يتجاوز حدود الحكائية إلى التوثيق"، وكتب موقع We are movie geeks عن الفيلم "قصة إنسانية مؤثرة ودافئة، يؤطرها المرح والجاذبية الطفولية، كما تحمل رؤية ساخرة لدوافع الكراهية في الشرق الأوسط كله وليس في سوريا فحسب".

وحصد الفيلم العديد من الجوائز المهرجان ضمن مشاركاته في عشرات المهرجانات الدولية وأهمها جائزة أفضل سيناريو بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية، وأفضل فيلم وجائزة الجمهور وجائزة لجنة تحكيم المدرسين في المهرجان السينمائي لأفلام أميركا اللاتينية والآسيوية والإفريقية بميلانو، وجائزة نقاد السينما في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، وجائزة الجمهور من مهرجان بوسطن السينمائى، جائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثل في مهرجان الفيلم العربي في هوليوود، الجائزة الكبرى في مهرجان مونس السينمائي الدولي في بلجيكا، أفضل فيلم في مهرجان كانغنون السينمائي الدولي في كوريا الجنوبية، كما شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي وبعده في مهرجان لوكارنو السينمائي بسويسرا.

مانو خليل مخرج وسيناريست كردي ولد في سوريا، درس الإخراج في تشيكوسلوفاكيا، وحصل على الماجستير في الإخراج السينمائي والتلفزيوني. ثم استقر في سويسرا عام 1996، بدأ مانو مسيرته الاحترافية بإخراج العديد من الأفلام القصيرة، ثم أخرج العديد من الأفلام الوثائقية حصدت العديد من الجوائز ومنها: هناك حيث ينام الله، انتصار الحديد، وفي 2003 أخرج أول أفلام الطويلة أحلام ملونة، وتبعها بالعديد من الأفلام المهمة منها جنان عدن الذي يعتبر واحد من أفضل مائة فيلم صوّر في تاريخ سويسرا السينمائي، طعم العسل، السنونوة وحافظ ومارا، ويعد فيلم جيران أحدث أفلامه.



