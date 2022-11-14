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إيلاف من الرباط: توج نادي الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، الأحد، بكأس عصبة الأبطال الإفريقية، إثر تغلبه بنتيجة أربعة أهداف لصفر في المباراة النهائية التي جمعته بفريق "ماميلودي صن داونز "الجنوب إفريقي، على أرضية ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

فاطمة تاكناوت أفضل لاعبة في البطولة



وتمكن الفريق المغربي من افتتاح حصة التسجيل في هذه المباراة، في الدقيقة 15 عن طريق لاعبته فاطمة تكناوت بواسطة ضربة جزاء، قبل أن تضيف اللاعبة ابتسام الجريدي ثلاثة أهداف في الدقائق 54 و86 و90.

وأكد الجيش المغربي سيطرته على مجريات البطولة المصغرة، التي جرت أطوارها بملاعب مراكش والرباط، حيث انتصر في مباريات دور المجموعتين، قبل أن يتجاوز دور النصف النهائي ليضرب موعدا مع الفريق الجنوب إفريقي.

وفضلا عن تتوجيه بالكأس القارية للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم النسوية المغربية، خطفت لاعباته جوائز أفضل حارسة التي ذهبت لخديجة الرميشي، فيما فازت ابتسام الجريدي بلقب هدافة البطولة، وتوجت فاطمة تاكناوت بجائزة أفضل لاعبة.

وبعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أعضاء هذا النادي، الذي يلقب في المغرب ب"الزعيم"، وذلك بمناسبة هذا الفوز التاريخي الذي جاء ليغني رصيد كرة القدم المغربية.

من لقاء النهائي بين فريقي الجيش الملكي المغربي ’’ماميلودي صن دانز’’ الجنوب إفريقي



ومما جاء في هذه البرقية: "يسعدنا أن نتوجه إليكن، ولكافة مكونات نادي الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، بأحر تهانئنا على فوزكن بكأس دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2022، في نسختها الثانية التي احتضنتها بلادنا بما يليق بها من حفاوة استقبال وحسن تنظيم". وأضاف: "وإننا بقدر ما نثمن عاليا ما أبنتن عنه طيلة هذا الدوري من أداء رائع ينضح بالطاقة والروح التنافسية العالية، وبالإصرار القوي على تمثيل وطنكن خير تمثيل، بقدر ما نعتز بالإنجازات المهمة التي باتت تحققها كرة القدم النسوية المغربية وطنيا وقاريا ودوليا، ومساهمتها بالتالي في مسيرة الارتقاء بالرياضة المغربية بمختلف أصنافها ومستوياتها نحو أعلى مدارج التألق و التتويج".