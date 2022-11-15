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الدوحة: يلتقي منتخب ألمانيا لكرة القدم نظيره العماني الأربعاء في استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، في مباراة دولية ودية هي الثانية بينهما، بعد أولى أقيمت قبل 24 عاماً، وستكون المحطة الأخيرة لـ"دي مانشافت" قبل التوجه الى الدوحة لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وتستهل ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، مبارياتها في نهائيات قطر ضد اليابان في 23 الشهر الحالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم ايضا اسبانيا وكوستاريكا.

والتقى المنتخبان قبل مباراة الاربعاء مرة واحدة في 1998 على نفس الملعب، وانتهت لصالح المانيا 2-صفر.

ووصل منتخب المانيا الى مسقط الاثنين بغياب حارس مرمى برشلونة الاسباني مارك-اندريه تير شتيغن بسبب المرض، على ان يلتحق بالبعثة بعد تعافيه، حسب ما اعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في حسابه على تويتر.

وستكون المباراة فرصة لبعض اللاعبين الجدد الذين استدعاهم المدرب هانزي فليك لتسجيل حضورهم الدولي الأول، على غرار نيكلاس فولكروغ مهاجم فيردر بريمن (29 عاما) والواعد يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند والذي بات أصغر لاعب الماني يستدعى للعب في المونديال، علما انه من مواليد 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 وسيحتفل بعيد ميلاده الـ 18 يوم المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين الاكوادور وقطر.

وقد تشهد المباراة الحضور الأول منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 للاعب خط وسط أينتراخت فرانكفورت ماريو غوتسه، صاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين (1-صفر بعد التمديد) .

من جهتها، تستعد عمان لمنافسات كأس الخليج الخامسة والعشرين "خليجي 25" في البصرة والتي تقام في كانون الثاني /يناير 2023، وهي ستلعب مباراة ودية اخرى في 20 الحالي أمام بيلاروس في مدينة العين الإماراتية.