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ميامي: وضع أورلاندو ماجيك حدًا لسلسلة من تسعة انتصارات متتالية لبوسطن سلتيكس، متصدر دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بفوزه على ضيفه المنقوص 113 98 الاثنين.

واستغل ماجيك غياب النجمين ماركوس سمارت وروبرت وليامس المتألقين دفاعيًا، بسبب الاصابة، ليعود الى سكة الانتصارات.

وتألق في صفوف الفائز الايطالي الاميركي باولو بانكيرو (20 عامًا) الذي كان الخيار الاول في "درافت" الدوري العام الماضي وسجل 23 نقطة في الامسية.

وقدّم ماجيك أداء جماعيًا بعد أن بلغ خمسة لاعبين حاجز الـ10 نقاط أقله، فيما كان الثنائي جايلن بروان وجايسون تايتوم الافضل لدى الخاسر مع 26 نقطة لكل منهما.

وشهدت المباراة عودة جوناثان ايزاك بعد غياب قرابة عامين ونصف، وتحديدًا منذ آب/أغسطس 2020، بسبب إصابات عدة وشارك في 10 دقائق مساهمًا بـ10 نقاط لماجيك.

في ديترويت، عاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من الاصابة، ليقود ميلووكي باكس للفوز 150 130 على بيستونز.

غاب يانيس عن المباريات الخمس الاخيرة لاصابة في الركبة، خسر باكس ثلاث منها، لكنه قاد ثالث المنطقة الشرقية للفوز بتسجيله 29 نقطة و12 متابعة.

أضاف بروك لوبيز 21 نقطة فيما ساهم كريس ميدلتون الذي لعب للمرة الاولى منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر بثماني نقاط.

ومُني ممفيس غريزليز، وصيف الغربية، بخسارة ثالثة تواليًا بسقوطه أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 133 100.

غاب النجم جا مورانت عن غريزليز، فيما تألق كينغز هجوميًا بقيادة تري لايلز الذي سجل 24 نقطة في مباراة تجاوز فيها ستة لاعبين من الفائز عتبة الـ10 نقاط.