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لوس انجليس: تخطى بوسطن سلتيكس غياب هدافه جايسون تايتوم المصاب وخروج ماركوس سمارت وروبرت وليامس في وقت مبكر، ليفوز على مضيفه تورونتو رابتورز 106 104 السبت، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، محققًا انتصاره التاسع تواليًا.

سجل جايلن براون 27 نقطة وأضاف غرانت وليامس 25، الاعلى له في مسيرته مع سلتيكس، ليعزز متصدر الدوري سجله الى 35 12.

أكد وليامس أن غياب تايتوم ليس سببًا لاستسلام فريق رفيع المستوى يطمح لبلوغ النهائي للعام الثاني تواليًا بعد أن سقط الموسم الماضي ضد غولدن ستايت ووريرز.

قال في هذا الصدد "لا يمكنك التراجع عن أي تحدٍ، بغض النظر عما إذا كانت التشكيلة باتت مؤلفة فقط من 12 لاعبًا، من أربعة، من اثنين، بغض النظر عما إذا كنت فريقًا كاملاً. عليك القيام بعملك".

وتعرض سمارت لاصابة في كاحله الأيمن في الربع الثاني وغادر المباراة بينما أصيب وليامس في ركبته اليسرى.

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

وواصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز سلسلة مبارياته المميزة خارج أرضه معززًا سجله الى 5 0 بعد فوزه على ساكرامنتو كينغز 129 127 مع استمرار غياب الكاميروني جويل إمبيد والنجم جيمس هاردن.

ووضع فيلادلفيا حدًا لسلسلة من ستة انتصارات تواليًا لكينغز بعد أن قدم الفريق أداء خارقًا في الربع الثالث، علمًا أنه تأخر في إحدى مراحل الشوط الاول بـ21 نقطة ودخل الاستراحة متذيلا بعشر نقاط.

كان تايريز ماكسي الافضل في سيكسرز مع 32 نقطة و6 تمريرات حاسمة.

في كليفلاند، سجل إيفان موبلي 38 نقطة، الاعلى في مسيرته، ليقود كافالييرز للفوز على ميلووكي باكس المنقوص من عملاقه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وكريس ميدلتون 114 102.