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لوس انجليس: تابع السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه وقاد فريقه دالاس مافريكس للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 111-105 بتسجيله 53 نقطة الإثنين، ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما بات راسل وستبروك عاشر أفضل ممرّر في تاريخ "أن بي ايه" في خسارة فريقه لوس أنجليس ليكرز على أرض بروكلين نتس 104-121.

وهي المرة الرابعة يسجل فيها دونتشيتش على الأقل 50 نقطة، في انجاز فريد من نوعه هذا الموسم.

حاول بيستونز تشتيت تركيز النجم السلوفيني (2.01 م) في نهاية اللقاء، إلاّ أن ابن الـ 23 عاماً حافظ على دقته (17 من 24) وأضاف إلى رصيده 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، بعد عودته عقب التواء طفيف في كاحله أبعده مباراة واحدة.

وحافظ دالاس على مركزه السادس في المنطقة الغربية برصيد 27 فوزاً مقابل 25 هزيمة خلف غولدن ستايت ووريرز، حامل اللقب، الفائز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 128-120.

تألق ستيفن كوري

ويُدين ووريرز بفوزه الثالث توالياً إلى نجمه ستيفن كوري الذي اقترب من تحقيق تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) مع 38 نقطة و12 تمريرة حاسمة و8 متابعات، إضافة إلى نجاحه في امتحان الرميات الثلاثية (8 من 14). وساهم كلاي تومسون بـ 28 نقطة للفريق الفائز.

قال ستيف كير مدرب ووريرز "كنت سعيداً بالطريقة التي استجاب بها اللاعبون" و"أغلقنا المباراة بشكل جيد. كانت أمسية جيدة بشكل عام".

وأضاف "حدّد الربع الأول مسار المباراة. كانوا يسبحون عكس التيار في الأرباع الثلاثة المتبقية".

خسارة سفنتي سيكسرز

وتوقفت سلسلة انتصارات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بقيادة نجمه الكاميروني جويل إمبيد بخسارته أمام أورلاندو ماجيك 109-119.

وتوقع الجميع أن يحقق سفنتي سيكسرز فوزه الثامن توالياً أمام فريق يحتل المركز الثالث عشر في المنطقة الشرقية، إلا انه لم يكن على قدر التوقعات ليتراجع للمركز الثالث خلف ميلووكي باكس.

وأهدر سفنتي سيكسرز تقدمه بفارق 21 نقطة في الشوط الأوّل حيث بدا انه يفتقد للرغبة في انهاء مهمته بنجاح، فيما سجل لاعب الارتكاز إمبيد 30 نقطة والتقط 11 متابعة.

في المقابل، استغل ماجيك على أفضل وجه افتقاد الدقة للفريق المنافس الذي خسر 19 كرة، واعتمد على لاعبه الأميركي-الإيطالي باولو بانكيرو (20 عاماً)، خياره الرقم واحد في الدرافت الأخير، صاحب 29 نقطة و9 متابعات، فيما أضاف الألماني موريتس فاغنر 22 نقطة، وشقيقه الأصغر فرانتس 19.

أثنى جمال موسلي مدرب أورلاندو على لاعبيه قائلاً "أنا فخور جدا بهؤلاء الشباب".

وتابع "الطريقة التي بدأ بها الشوط الأول، كنا خارج الأجواء قليلاً. لكننا جمعنا أنفسنا مع نهاية الشوط الأوّل وتحدثنا عن أسلوب اللعب وما يمكننا القيام به، وأظهرنا ذلك".

وأردف "يظهر تطورنا وأننا نتعلم من تجاربنا.. لقد وجدنا طريقة للعودة والإيمان ببعصنا البعض".

ليكرز وخسارة ثانية

وفي بروكلين، فاز نتس على لوس أنجليس ليكرز 121-104 في ظل غياب نجمي الفريق ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس.

وظل ليكرز في اجواء اللقاء حتى الربع الثالث بفضل تألق وستبروك الذي بات عاشر أفضل ممرر في تاريخ الدوري مع تمريراته الـ 10 الحاسمة أمام نتس، وأضاف إليها 17 نقطة و8 متابعات.

غير أن ليكرز إنهار في الربع الأخير بمواجهة كايري إرفينغ (26 نقطة) ورفاقه الذين نجحوا في قلب النتيجة لبروكلين رابع المنطقة الشرقية والذي غاب عن صفوفه كيفن دورانت.

ورغم أن ليكرز مني بخسارته الثانية توالياً، إلاّ أن "الملك" جيمس الذي تواجد في الملعب إلى جانب ديفيس، لم يفقد ابتسامته برغم احتلاله للمركز الثالث عشر في المنطقة الغربية ما يحول دون مشاركته في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، خلف بورتلاند ترايل بلايزرز الفائز على أتلانتا هوكس 129-125.

ويدين بورتلاند بفوزه إلى داميان ليلارد ونقاطه الـ 42، فيما ردّ نجم أتلانتا ديجونتي موراي بتسجيله 40 نقطة.

تألق تري لايلز

وفاز ساكرامنتو كينغز على مينيسوتا تمبروولفز 118-111 بعد التمديد.

وتألق تري لايلز القادم من دكة البدلاء في صفوف كينغز بتسجيله 8 من أصل 15 نقطة سجلها فريقه في الشوط الإضافي، فيما كان أفضل مسجل دي أيرون فوكس مع 32، إضافة إلى الليتواني دومانتاس سابونيس صاحب 17 نقطة و13 متابعة قبل أن يخرج للأخطاء الستة اثر صراع محتدم مع الفرنسي رودي غوبير (19 نقطة و14 متابعة).

وفي سان أنتونيو، حيث لم يفز واشنطن ويزاردز منذ 11 كانون الأوّل/ديسمبر 1999، كان البديل الصربي دني أفدييا حاسماً بتسجيله 25 نقطة، وهو رقم قياسي شخصي، ليسمح لفريقه بالفوز على صاحب الأرض سبيرز 127-106.

وهو الفوز السادس توالياً لويزاردز الذي يحتل المركز التاسع في المنطقة الشرقية.

وفاز فينيكس صنز على تورونتو رابتورز 114-106.