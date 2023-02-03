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ميونيخ (ألمانيا) : لن يكون المهاجم السنغالي ساديو مانيه الذي يتعافى من إصابة ابعدته عن كأس العالم في قطر، قادراً على اللحاق بفريقه بايرن ميونيخ الألماني في مواجهته المنتظرة ضد باريس سان جرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في 14 شباط/فبراير الجاري، بحسب ما قال مدربه يوليان ناغلسمان الجمعة.

قال ناغلسمان الذي يستعد فريقه لمواجهة مضيفه فولفسبورغ في البوندسليغا الأحد "أنتظر عودته منتصف شباط/فبراير أو في نهايته. الأمور تسير بشكل جيّد، لا يشعر بالألم. لكن أمام باريس، سيغيب عن مباراة الذهاب".

وتقام مباراة الذهاب بعد عشرة أيام في باريس والإياب في 8 آذار/مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا.

وكان مانيه بلغ الموسم الماضي نهائي المسابقة القارية الأولى، حيث خسر مع ليفربول الإنكليزي أمام ريال مدريد الإسباني، وحلّ وصيفاً في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم وراء المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

اصيب مانيه (30 عاماً) في عظمة الشظية اليمنى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ضد فيردر بريمن، ما ابعده عن المونديال القطري. خضع لجراحة منتصف تشرين الثاني/نوفمبر وعاد إلى الجري للمرة الأولى قبل عشرة أيام، قبل أن يلمس الكرة مطلع هذا الأسبوع.