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زغرب: أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أن المدرب الأسطورة ميروسلاف "تشيرو" بلاجيفيتش الذي قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في مونديال 1998 في فرنسا، توفي الأربعاء قبل يومين من عيد ميلاده الـ88.

وكتب الاتحاد الكرواتي على حسابه في "تويتر": "فقدت عائلة كرة القدم اليوم +مدرب كل المدربين+، اللقب الذي اشتهر به بلاجيفيتش في جميع أنحاء البلقان".

وتوفي بلاجيفيتش بعد معركة طويلة مع مرض السرطان تم تشخيصه عام 2011.

وولد بلاجيفيتش في البوسنة في العاشر من شباط/فبراير 1935، وقاد الكروات في سن الثالثة والستين إلى نصف نهائي مونديال 1998 حيث خسروا أمام البلد المضيف المتوج باللقب لاحقا 1 2، قبل أن يفوزوا على هولندا بالنتيجة ذاتها في مباراة تحديد المركز الثالث.

كان انجازا كبيرا للبلد المستقل عن يوغوسلافيا منذ عام 1991 ، وجاء بعد ثلاث سنوات فقط من نهاية الحرب (1991 1995) التي تسببت في مقتل حوالي 20 ألف شخص.

بعد مسيرته كلاعب في يوغوسلافيا السابقة وسويسرا، بدأ "تشيرو" مسيرته التدريبية عام 1968 في سويسرا، خصوصا على رأس الإدارة الفنية لنادي سيون وقاده إلى الفوز بكأس سويسرا عام 1974.

كان أول لقب كبير له هو الفوز ببطولة يوغوسلافيا مع دينامو زغرب عام 1982 وهو ما جلب له شعبية كبيرة.

كما درَّب في فرنسا (نانت) واليونان والصين وإيران وسلوفينيا والبوسنة. كان مدربا لمنتخبات سويسرا وإيران والبوسنة والمنتخب الأولمبي الصيني.

وكان بلاجيفيتش معروفًا على الخصوص بقدرته على التحفيز، وهو مدرب "قادر على تغيير عقلية الأندية تمامًا في وقت قصير"، حسب صحيفة "فيتشيرنيي ليست" الكرواتية.