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تونس: أعلنت لاعبة التنس التونسية والمصنفة ثالثة عالمياً أنس جابر الأربعاء انسحابها من دورتي الدوحة ودبي بسبب، "عملية جراحية بسيطة" من المقرّر أن تخضع لها قريبا.

وكتبت جابر على صفحتها على موقع فيسبوك "من أجل العناية بصحتي، قرّر فريقي الطبي إجراء عملية جراحية بسيطة بهدف العودة إلى الملاعب والحصول على نتائج جيّدة".

وأضافت أنها اضطرت إلى "الانسحاب +من البطولات المقبلة+ في الدوحة ودبي نتيجة لذلك" وقالت إن القرار "يحطّم قلبي" وأوضحت "آسفة للجماهير في الشرق الأوسط الذين كانوا ينتظرونني".

وخرجت جابر (29 عاما) من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارتها امام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وعرفت جابر موسماً رائعاً في 2022 عندما بلغت نهائي بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة، ما خوّلها الصعود إلى المركز الثاني في ترتيب اللاعبات المحترفات، في انجاز عربي إفريقي، قبل تراجعها أخيراً إلى المركز الثالث.