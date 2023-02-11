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برلين: اخفق البطل العالمي والأولمبي السويدي أرمان "موندو" دوبلانتيس في تحطيم الرقم القياسي العالمي للقفز بالزانة في لقاء برلين داخل قاعة لألعاب القوى الجمعة، برغم احرازه المركز الأوّل بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ونجح دوبلانتيس (23 عاماً) في تجاوز ارتفاع 6.06 م، لكنه فشل في ثلاث محاولات لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد يبلغ 6.22 م.

وهي المرة 42 التي يتجاوز فيها دوبلانتيس حاجز الـ 6 أمتار في القفز بالزانة، والثانية في موسمه الشتائي بعدما تخطى حاجز 6.10 م في أول مسابقة له هذا الموسم في الثاني من شباط/فبراير الحالي في أوبسالا بالسويد.

في برلين، نجح دوبلانتيس بسهولة في تخطي 5.60 م و5.82 م و 5.91 م و6.06 م قبل أن يفشل في محاولاته الثلاث لتحسين رقمه القياسي العالمي البالغ 6.21 م الذي سجله في يوجين في حزيران/يوليو من العام الماضي.

قال "كانت محاولاتي عند 6.22 م جيدة، وكنت أقرب من الأسبوع الماضي وهو أمر جيد".

وأضاف "لتجاوز 6.22 م يتوجب على كل شيء أن يكون مثالياً، ولكن لم أكن مثالياً بما يكفي لتحقيق ذلك هنا".

وابتعد السويدي بفارق كبير عن أقرب منافسيه الفليبيني إرنست جون أوبيينا والأسترالي كورتيس مارشال (5.82 م لكل منهما).

ويملك دوبلانتيس فرصتين أخريين لتحطيم الرقم القياسي من خلال مشاركته في لقاءي لييفين في 15 الحالي وكليرمون بعد 10 أيام. على أن يقرر لاحقاً ما إذا كان سيشارك في بطولة أوروبا داخل قاعة في اسطنبول في الفترة من 2 إلى 5 آذار/مارس المقبل.