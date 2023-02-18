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روتردام (هولندا): جرَّد الروسي دانييل مدفيديف المصنّف حاديا عشر عالميًا الكندي فيليكس أوجيه الياسيم الثامن من لقب بطل دورة روتردام الهولندية الدولية في كرة المضرب، عندما تغلب عليه 6-2 و6-4 الجمعة، ولحق بالبلغاري غريغور ديميتروف الى نصف نهائي.

وكان الكندي البالغ من العمر 22 عاماً والوصيف عام 2020، أحرز لقب النسخة الاخيرة بفوزه على اليوناني ستيفانوفس تسيتسيباس الأول في نسخة هذا العام والذي ودّع الخميس بخسارته أمام الإيطالي يانيك سينر وصيف بطولة أستراليا المفتوحة.

سينر

ونجح سينر بدوره في التأهل الى دور الاربعة بفوزه السهل على السويسري ستان فافرينكا 6-1 و6-3، ليضرب موعدا مع أحد الهولندي تالون غريكسبور المشارك ببطاقة دعوة والفائز على مواطنه غييس براوفر 6-4 و6-4.

وعانى أوجيه-ألياسيم من مجموعة اولى كارثية ارتكب فيها العدد من الهفوات، ورغم تحسّن ادائه بعض الشيء في المجموعة الثانية الا انّ الافضلية بقيت لمصلحة مدفيديف.

ويلتقي مدفيديف في نصف النهائي مع ديميتروف الذي كان أول المتأهلين إلى دور الأربعة بفوزه على الاسترالي أليكس دي مينور 6-3 و3-6 و7-6 (8-6).

وظهر ديميتروف الاكثر تماسكًا في اللحظات الاخيرة من المباراة في المبادلات الطويلة، ونجح في قلب الطاولة على منافسه في المجموعة الثالثة الحامسة بعدما كسر الاخير إرساله في الشوط الأول، قبل أن يرد البلغاري التحية ويفرض التعادل 6-6 وبالتالي الاحتكام الى شوط فاصل.

وأبان ديميتروف عن قوته الذهنية في الشوط الفاصل بعدما تخلف صفر-3 ثم 4-6، قبل أن يكسب أربع نقاط متتالية ويحسمه في صالحه 8-6 وبالتالي المباراة.