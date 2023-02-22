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دبي: أحرز الكولومبي اينر روبيو الاربعاء وفي يوم عيد ميلاده الـ25 لقب المرحلة الثالثة من طواف الامارات للدراجات الهوائية، في حين انتزع البلجيكي ريمكو ايفينيول القميص الاحمر والصدارة من الاسترالي لوكاس بلاب.

وقطع دراج فريق موفيستار مسافة المرحلة الاطول والاصعب في السباق الاماراتي البالغة 185 كلم وتخللها صعود قمة جيل جيس في رأس الخيمة، بزمن 4 ساعات و51 دقيقة و24 ثانية، متفوقا بفارق 14 ثانية عن ايفينيول، و15 ثانية عن البريطاني آدم يايتس.

وقال روبيو الذي حقق أول فوز في مسيرته الاحترافية على الاطلاق في يوم احتفاله بعيد ميلاده "انه امر لا يصدق، واجهت في الماضي العديد من الصعوبات التي منعتني من التعبير عن نفسي".

وتابع "انه يوم خاص بالنسبة لي ولحياتي المهنية، لن احصل على هدية عيد ميلادي افضل من الفوز بأول لقب احترافي".

وسمح حلول ايفينيول، بطل العالم على الطريق، في المركز الثاني بانتزاعه صدارة الترتيب بزمن 8 ساعات و27 دقيقة و22 ثانية، وبفارق 7 ثوان عن بلاب الذي ارتدى القميص الاحمر الثلاثاء بعد فوز فريقه سودال-كويك ستيب بالمرحلة الثانية الخاصة بالسرعة ضد الساعة.

وتقام المرحلة الرابعة الخميس في دبي لمسافة 174 كلم.

ترتيب الخمسة الاوائل في المرحلة الثالثة:

1. الكولومبي اينر روبيو (موفيستار) 4:51:24 ساعات

2. البلجيكي ريمكو ايفينيول (سودال- كويك ستيب) بفارق 14 ثانية

3. البريطاني آدم ياتس (فريق الامارات) بفارق 15 ثانية

4. الكازاخستاني الكسي لوتسنكو (استانا كازاخستان) بفارق 15 ثانية

5. الاسترالي لوكاس بلاب (اينيوس غريناديرز) بفارق 15 ثانية

ترتيب الخمسة الأوائل بعد المرحلة الثالثة:

1- البلجيكي ريمكو ايفينيول (سودال- كويك ستيب) 8:27:22 ساعات

2- الاسترالي لوكاس بلاب (اينيوس غريناديرز)بفارق 7 ثوان

3- الاسباني بيو بلباو (البحرين فيكتوريوس) بفارق 11 ثانية

4- الجنوب افريقي ستيفان بود (اديوكيشن- ايزي بوست) بفارق 1:01 دقيقة

5- الهولندي ووتر بويلس (البحرين فيكتوريوس) بفارق 1:04 دقيقة