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فرنسا: حطّم السويدي أرمان "موندو" دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي بالقفز بالزانة بفارق سنتيمتر واحد، بعدما نجح في تحقيق 6.22 م السبت خلال لقاء كل النجوم للقفز بالزانة في كليرمون فيران الفرنسية.

ويحمل البطل الأولمبي 2021 والعالمي 2022 الرقم القياسي منذ 8 شباط/فبراير 2020 عندما سجل ارتفاع 6.17 م في لقاء تورون في بولندا، محطماً الرقم السابق للفرنسي رونو لافيلني (6.16 م)، منظم لقاء كل النجوم.

وقام دوبلانتيس (23 عاماً) بتحسين الرقم القياسي العالمي ست مرات، في كل مرة بسنتيمتر واحد، وثلاث مرات في عام 2022 وحده.

قال بعد إنجازه الجديد "هو أمر لا يصدق، لا أعرف ماذا أقول (...) تحطيم الرقم القياسي العالمي أمام رونو أمر لا يصدق. لم أكن لأقفز عالياً هكذا لولا رونو".

موندو

ويتضمن سجل "موندو"، وهو اللقب الذي يطلق على دوبلانتيس، جميع الألقاب الرئيسية في مسابقة القفز بالزانة، حيث بالإضافة إلى ميداليته الأولمبية، توج بطلاً للعالم ولأوروبا في القاعة وفي الهواء الطلق.

وشارك السويدي في لقاء كل النجوم في مسابقته الرابعة في فصل الشتاء، وفي كل مرة تجاوز ارتفاع ستة أمتار.