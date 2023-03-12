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دبي: استعاد شباب الأهلي الصدارة بعدما قلب تخلفه بهدفين امام مضيفه الجزيرة الى فوز مثير 3-2 السبت في ختام المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ورفع شباب الأهلي رصيده الى 42 نقطة بفارق نقطتين عن العين الذي كان صعد الى الصدارة موقتا الجمعة بفوزه على الوحدة 3-صفر في افتتاح المرحلة.

وبدا ان الفريق الضيف في طريقه للتعرض للخسارة الرابعة بعدما تأخر في الشوط الأول بهدفين لعلي مبخوت (19 من ركلة جزاء) والعاجي مامادو كوليبالي (31).

الا ان السوري عمر خربين لعب دورا اساسيا في عودة شباب الأهلي القوية بتسجيله هدف تقليص الفارق (47) ثم كان صاحب التمريرة الحاسمة في هدف التعادل الذي سجله البديل يحيى الغساني(70).

وسجل الارجنتيني فيدريكو كارتابيا هدف الفوز من ركلة جزاء حصل عليها البديل البرازيلي غيليرمي داسيلفا بعدما تعرض للعرقلة من عبدالله ادريس(85).

وقال مدافع شباب الأهلي محمد مرزوق: "قدمنا مباراة كبيرة في الشوط الثاني، وقلبنا النتيجة".

وأضاف "عانينا من ضغط كبير في الشوط الأول، حيث دخلنا المباراة من اجل استعادة الصدارة من العين، وقد انعكس ذلك على مستوانا".

وتراجع الوصل الى المركز الثالث بعد تعادله مع مضيفه الوصل بهدف فابيو ليما (90+2) مقابل هدف لدجانيني تفاريس من الرأس الاخضر (67).

ورفع الوصل رصيده الى 39 نقطة مقابل 35 نقطة للشارقة الذي تقلصت حظوظه في المنافسة بعدما ابتعد بفارق 7 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

وفاز النصر على ضيفه بني ياس بهدف البرتغالي انطونيو كارفاليو (76 من ركلة جزاء).