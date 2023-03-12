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سان فرانسيسكو: انتفض ستيفن كوري في الربع الاخير والتمديد ليقود غولدن ستايت ووريز حامل اللقب للفوز على ضيفه ميلووكي باكس المنقوص من نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 125 116 السبت، ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

سجل كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، 22 نقطة من نقاطه الـ36 في الربع الاخير والتمديد، بينها ثلاثية حاسمة وتصدٍ للكرة، ليساعد ووريرز في تحقيق فوزه السابع تواليًا على أرضه.

وغاب عن باكس عملاقه اليوناني أفضل لاعب في الدوري مرتين لالتهاب في يده اليمنى، لتنتهي سلسلة من تسعة انتصارات تواليًا خارج الديار للفريق الذي لا يزال في صدارة المنطقة الشرقية (48 19).

تقدم باكس بفارق خمس نقاط في الدقيقة الاخيرة، لكن كوري سجل ثلاثية ومن ثم ثنائية من تحت سلة من هجمة مرتدة لمعادلة الارقام. لكن جرو هوليداي سجل ثلاثية قبل نصف دقيقة من النهاية، ليرد كوري بالسلاح ذاته قبل 18 ثانية معادلا 111 111.

قام بعدها بتصد حاسم على هوليداي من محاولة في طريقه الى السلة قبل ثانيتين من النهاية ليأخذ المباراة الى التمديد.

سجل كوري الذي سيبلغ عامه الـ35 الثلاثاء 9 نقاط في التمديد ليحقق شخصيًا فوزه الاول بعد ثلاث هزائم منذ عودته من إصابة في القدم في 5 آذار/مارس.

في أتلانتا، سجل جايسون تايتوم 34 نقطة هي الاعلى في المباراة و15 متابعة ليقود بوسطن سلتيكس للفوز 134 125 على هوكس.

عزز سلتيكس وصافته للشرقية بسجل 47 21.

وسجل كواهي لينارد 38 نقطة ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز على ضيفه نيويورك نيكس 106 95.