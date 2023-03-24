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لوس انجليس: انتزع كليفلاند كافالييرز بفضل سلة قاتلة من أيزيك أوكورو قبل ثانية من صافرة النهاية الفوز من مضيفه بروكلين نتس 116-114، فيما اعتمد لوس أنجليس كليبرز على دقة رميات نجمه كواهي لينارد للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 127-105 الخميس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

في بروكلين، تأخر كافالييرز بفارق 8 نقاط (112-104) قبل 2.13 دقيقتين من النهاية، قبل أن يسجل 12 نقطة مقابل نقطتين لصاحب الأرض ويخرج فائزاً.

ورافقت الثواني الأخيرة إثارة حبست الأنفاس، فبعدما فوّت دونوفان ميتشيل (31 نقطة) رمية حرة كانت كفيلة بفرض التعادل، عاد واهدر فرصتين للتسجيل من الهجمة نفسها، لتصل الكرة إلى أوكورون (11 نقطة) الذي لم يرتجف مسجلاً سلة الفوز.

كما لعب إيفان موبلي (26 نقطة و16 متابعة) دوراً حاسماً في الفوز الثامن في 10 مباريات لكليفلاند الذي عزز مركزه الرابع في المنطقة الشرقية مع 47 فوزا مقابل 28 هزيمة.

في المقابل، مُني نتس بهزيمته الخامسة توالياً، على الرغم من تألق الثنائي ميكال بريدجز (32 نقطة) وسبنسر دينويدي (25 نقطة و12 تمريرة حاسمة)، ليتراجع للمركز السابع المؤهل إلى الملحق بعدما تجاوزه ميامي هيت.

وتعرض نيويورك نيكس الخامس لخسارته الثالثة توالياً بسقوطه أمام أورلاندو ماجيك 106-111.

وقاد ماجيك باولو بانشيرو الخيار الأول في الـ "درافت" بتسجيله 21 نقطة.

عند الفريق الخاسر، أرخى غياب جالن برونسون المصاب في يده اليمنى بظلاله على النتيجة من دون أن يتمكن يوليوس راندل (23 نقطة و9 متابعات) من سد الثغرة بمفرده، اذ عندما جلس على مقاعد البدلاء في الربع الثاني لم يسجل نيكس أي نقطة خلال 5 دقائق ونصف الدقيقة، فيما رفع أورلاندو الفارق إلى 19 نقطة.

وأعاد كوينتين غرايمز وإيمانويل كويكلي بتسجيلهما 25 نقطة لكل منهما نيكس إلى المسار الصحيح في الشوط الثاني، لكنهما افتقدا للزخم في الدقائق الأخيرة ليحققا العودة الناجحة.

في المنطقة الغربية

في المنطقة الغربية، فاز كليبرز الخامس بسهولة على أوكلاهوما بفضل دقة ليونارد الذي سجل 13 رمية من أصل 15 عن المسافة القريبة لينهي اللقاء مع 32 نقطة.

وأضاف راسل ويستبروك 24 نقطة والفرنسي نيكولاس باتوم 12، علماً أن الأخير نجح في ثلاث من رمياته الأربع من المسافة البعيدة في الربع الأخير.

وخرج أوكلاهوما الذي برز في صفوفه الكندي شاي غلجوس ألكسندر مع 30 نقطة من المراكز المؤهلة إلى الملحق باحتلاله للمركز الحادي عشر، فيما دخل نيو أورليانز بيليكانز بفوزه السهل على تشارلوت هورنتس 115-96.

وتألق في صفوف الفائز براندون إنغرام الذي حقق تريبل-دابل للمرة الأولى في مسيرته مع 30 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

واستعر الصراع على مراكز الأدوار الإقصائية بعدما تساوى أوكلاهوما وبيليكانز مع 36 فوزاً و37 هزيمة لكل منهما، فيما يحتل دالاس مافريكس ولوس أنجليس ليكرز المركزين الثامن والتاسع توالياً.