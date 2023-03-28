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امستردام: ردّ قائد دفاع منتخب هولندا لكرة القدم فيرجيل فان دايك على انتقادات مواطنيه نجمي اللعبة السابقين ماركو فان باستن ورود خوليت، بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها منتخب "الطواحين" أمام فرنسا 0-4، في انطلاق مشواره ضمن تصفيات كاس أوروبا 2024.

وتعرّض فان دايك ورفاقه لانتقادات لاذعة بعد الخسارة أمام كيليان مبابي ورفاقه السبت الماضي، فوُصف قطب دفاع ليفربول الإنكليزي بانه "يخلق الفوضى" حسب فان باستن الذي قاد هولندا الى احراز لقبها الوحيد الكبير في كأس أوروبا 1988.

وتابع حامل الكرة الذهبية ثلاث مرات "ليس واضحاً. القائد الجيد يفكر بصوت عالٍ ويقوم بتوضيح الأمور".

"لسنا رجالاً آليين"

بدوره، قال خوليت، أحد صناع تتويج 1988 والمحلل إلى جانب فان باستن في قناة "زيغو سبورت": "يعتقد انه أفضل من باقي اللاعبين".

وأضاف لاعب الوسط السابق "نرى أشياء، ثم أقول +أنت القائد، وعليك ايجاد الحلول+. لكنه يكتفي بتعليق بسيط حول ما يجري أمامه".

وفيما أقرّ فان دايك انه ليس في أفضل أيامه، قال مدافع ليفربول الإنكليزي "لسنا رجالاً آليين".

وتابع بعد الفوز على جبل طارق 3-0 الإثنين "من الواضح أننا لعبنا بشكل سيئ (أمام فرنسا)... بمقدور أي شخص هذه الايام أن يبدي رأيه. هل رفعت السقف عالياً؟ لم أكن كاملاً في يوم من الأيام".

وأوضح اللاعب البالغ 31 عاماً وصاحب 56 مباراة دولية "لكننا حققنا نجاحاً كبيراً مع الفريق. لاعبا كرة القدم (فان باستن وخوليت) يعرفان ذلك أكثر من اي شخص... من الطبيعي ألا تلعب دوماً بثبات".

أردف اللاعب الذي تراجع مستواه أيضاً هذا الموسم مع فريقه ليفربول "أنا متفائل بشأن المستقبل وأحاول تقديم الافضل... لسنا رجالاً آليين. لا يجب نسيان ذلك".