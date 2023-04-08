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برلين: حافظ بايرن ميونيخ على الصدارة وفارق النقطتين أمام غريمه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند، بفوزه على مضيفه فرايبورغ 1-صفر في مباراة ثأرية، فيما انتزع الثاني فوزاً صعباً أمام ضيفه أونيون برلين 2-1 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وثأر بايرن من فرايبورغ الذي كان أخرجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية بفوزه عليه 2-1 الثلاثاء، فيما عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات بعدما لقي مصير بايرن في الكأس بخسارته أمام لايبزيغ حامل اللقب صفر-2، وتخليه عن الصدارة لبايرن بالذات بخسارته أمامه 2-4 في المرحلة الماضية.

ورفع بايرن الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم رصيده إلى 58 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن دورتموند الذي ألحق الخسارة السادسة بأونيون برلين الثالث مع 51 نقطة. وتجمد رصيد فرايبورغ عند 47 نقطة في المركز الرابع.

دي ليخت ينقذ بايرن

ولم يذق عملاق بافاريا، في ثالث مباراة له مع مدربه الجديد توماس توخل الذي حلّ بدلاً من يوليان ناغلسمان المقال أخيراً من مهامه، طعم الخسارة منذ 19 آذار/مارس في الدوري (خسر أمام باير ليفركوزن 1-2).

وتحضّر بايرن بأفضل طريقة لمواجهته القارية المنتظرة بعد ثلاثة أيام في عقر دار مانشستر سيتي الانكليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن تشكيلة بايرن المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو للايقاف، والحارس مانويل نوير والفرنسي لوكاس هرنانديز والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ للاصابة، ودفع توخل بالمهاجمين السنغالي ساديو مانيه وسيرج غنابري في المقدمة.

وأهدر بايرن الذي سيطر على مجريات الشوط الأول لكنه اصطدم بدفاع منظم، فرصتين لافتتاح التسجيل عبر غنابري (9) ومانيه (18)، فيما تصدى قائم الحارس السويسري يان سومر لتسديدة قوية من لاعب وسط فرايبورغ الياباني ريتسو دوان (44).

واحتاج بايرن في بداية الشوط الثاني لجهود مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت الذي تابع بتسديدة قوية بقدمه اليسرى كرة من 25 متراً من جمال موسيالا في شباك الحارس الهولندي مارك فليكن (51).

دورتموند يعود إلى الانتصارات

وعاد دورتموند إلى الانتصارات بعد خسارتين توالياً في مختلف المسابقات على حساب أونيون برلين الجريح الذي كان خرج بدوره من ربع نهائي الكأس المحلية بخسارته أمام أينتراخت فرانكفورت صفر-2.

كما تعرض أونيون برلين لخسارته الأولى منذ سقوطه في ميونيخ صفر-3 في 26 شباط/فبراير. مذاك حقق تعادلين (امام كولن وفولفسبورغ) وانتصارين (أمام فرانكفورت وشتوتغارت)، منها 3 مباريات لم تهتز شباكه، قبل خسارة هذه الأمسية.

وأدخل مدرب دورتموند إدين ترزيتش 3 تغييرات على تشكيلته التي خسرت أمام لايبزيغ في الكأس، فغاب ماريوس وولف المريض وجلس ماركو رويس والتركي صالح أوزكان على مقاعد البدلاء ليزج بكل من جود الانكليزي بيلينغهام وكريم أديمي والعاجي سيباستيان هالر.

قال ترزيتش عقب فوز فريقه لقناة سكاي سبورتس "لقد كانت مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا. لقد كانت متقاربة، لكننا استحقينا الفوز. في النهاية، المباريات جميعها متقاربة أمام أونيون برلين، لذلك نشعر بالارتياح لأننا تمكنا من الفوز".

افتتح دورتموند التسجيل بعد تمريرة من البرتغالي رافاييل غيريرو تابعها الهولندي دونييل مالن بقدمه اليمنى في شباك الحارس الدنماركي فريدريك رونوف (28)، في رابع أهدافه، منها 3 في المراحل الثلاث الأخيرة، في الدوري هذا الموسم.

وكاد هالر يزيد غلّة فريقه، إلا أن الحارس رونوف تصدى بنجاح لرأسيتي المهاجم العاجي (36 و43).

وأدرك برلين التعادل من كرة طويلة وصلت إلى كيفن بيرنس مررها إلى الهولندي شيرالدو بيكر الذي أعادها إليه ليدخل المنطقة ويسدد أرضية في المرمى (61).

ورفع بيرنس عدد أهدافه إلى 7 في "البوندسليغا" هذا الموسم الموسم.

وأهدى البديل المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو (18 عاماً) النقاط الثلاث لدورتموند بتسجيله الهدف الثاني بعد 5 دقائق من نزوله أرض الملعب بدلاً من هالر، مستفيداً من لعبة مشتركة مع البديل الآخر رويس لتجاوز الحارس داخل المنطقة والتسديد في المرمى الخالي (79).

وانتزع باير ليفركوزن في سباقه لمقعد أوروبي المركز السادس من ضيفه أينتراخت فرانكفورت بفوزه عليه 3-1.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 43 نقطة مقابل 41 لفرانكفورت.

وحقق كولن انتصاره الأول منذ شباط/فبراير بفوزه على مضيفه أوغسبورغ 3-1.

سجل للفائز الدولي التونسي إلياس السخيري (7) وإريك مارتل ولينتون ماينا. وللخاسر السويسري روبن فارغاس (29).

وتعادل ماينتس مع فيردر بريمن 2-2.

ويلعب لاحقاً هرتا برلين أمام لايبزيغ.