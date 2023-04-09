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الدوحة: بلغ العربي الدور نصف النهائي من كأس أمير قطر لكرة القدم بعدما أنهى مغامرة معيذر من الدرجة الثانية وتغلب عليه 2-صفر، في منافسات ربع النهائي السبت.

وسجل للعربي كل من البرازيلي رافينيا ألكانتارا (12) والدولي التونسي يوسف المساكني (71).

وأنهى فريق الشعب صاحب الألقاب الثمانية في البطولة آخرها عام 1993، مغامرة معيذر الذي أقصى الأهلي العريق صاحب أول لقب للبطولة عام 1973 بفوز صريح 3-1 في أولى مفاجأت البطولة آنذاك.

الدحيل- السيلية

وضرب العربي موعداً في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة الدحيل حامل اللقب مع السيلية المقررة الإثنين بحثاً عن الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في السنوات الثلاث الأخيرة واستعادة اللقب الغائب عن الفريق لما يزيد عن 25 عاماً.

وأخمد العربي جذوة بداية واعدة لفريق الدرجة الثانية الذي هدد مرماه في وقت مبكر جدا عبر علاء الدين اجراء الذي واجه الحارس وسدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم(6)، وذلك بعدما سجل هدف السبق عبر البرازيلي ألكانتارا الذي استغل تمريرة السوري عمر السومة داخل المنقطة وأوعدها الشباك (12).

وفرض العربي همينة كبيرة على مجريات الشوط الثاني وألغى له الحكم هدفاً سجله يوسف المساكني(63) قبل ان يعود الحكم ليلغي هدفاً ثانياً للسومة لنفس السبب (76).

لكن المساكني عاد ليسجل هدفاً صحيحاً بعد تسديدة رائعة من مشارف المنطقة سكنت الزاوية البعيدة لمرمى الحارس مؤيد شنان (71) مؤمناً فوز فريقه.

وقال يونس علي مدرب العربي في المؤتمر الصحافي إن "العبور لم يكن سهلاً أمام فريق أثبت أحقيته بالوصول إلى هذه المرحلة، واجهنا الكثير من المشاكل في الشوط الأول، لكن الأداء تحسن كثيراً في الثاني بتحسن جودة صناعة اللعب عبر المساكني ورافينيا وسيطرنا على المجريات وخلقنا عديد الفرص ولم نستثمر اغلبها".