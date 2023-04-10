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دبي: أبقى العين على حظوظه في الحفاظ على لقبه ومطاردته لشباب الأهلي المتصدر بعد فوزه الكبير على مضيفه خورفكان 3-صفر في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وكسر البرازيلي اريك مينيزيس صمود دفاع صاحب الأرض بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس احمد حمدان(54)، قبل ان يضيف التوغولي لابا كودجو الثاني مستفيدا من تمريرة مينيزيس (63).

وعزز كودجو صدارته لترتيب الهدافين برصيد 23 هدفا متقدما بفارق هدف على علي مبخوت مهاجم الجزيرة.

وسجّل الاوكراني اندري يارمولنكو الثالث للعين بعد تمريرة من كودجو وضعته بمواجهة سهلة مع حارس خورفكان (66).

ورفع العين حامل اللقب رصيده في المركز الثاني الى 44 نقطة واستعاد فارق النقاط الخمس التي تفصله عن شباب الأهلي قبل اربع مراحل من ختام البطولة.

الوصل يبتعد عن المنافسة

وابتعد الوصل عن المنافسة على اللقب بعد سقوطه الكبير امام مضيفه عجمان بأربعة اهداف سجلها المغربي وليد ازارو (9 و20) والتونسي فراس بالعربي (24) والبحريني علي مدن (51 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للارجنتيني توماس شانكلاي (56) وفابيو ليما(85).

وتوقف رصيد الوصل الخامس عند 40 نقطة بفارق 9 نقاط عن شباب الأهلي، ورفع عجمان السابع رصيده الى 38 نقطة.

وصعد الشارقة الى المركز الثالث بفوزه على ضيفه الظفرة بهدف سالم صالح في الدقيقة 75.

ورفع الشارقة رصيده الى 42 نقطة، وبقي الظفرة في المركز الأخير وله 8 نقاط.

النتائج والترتيب

دبي_في ما يأتي النتائج والترتيب في المرحلة 22 ضمن بطولة الامارات في كرة القدم:

الجمعة:

بني ياس - الاتحاد كلباء 1 - 2

الجزيرة - النصر 4 - 3

السبت:

شباب الأهلي - البطائح 3 - 0

الأحد:

عجمان - الوصل 4 - 2

الشارقة - الظفرة 1 - 0

خورفكان - العين 0 - 3

الخميس:

(18:00) دبا الفجيرة - الوحدة

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. شباب الأهلي 22 15 4 3 46 20 49

2. العين 22 13 5 4 55 25 44

3. الشارقة 22 12 6 4 40 15 42

4. الوحدة 21 12 5 4 38 21 41

5. الجزيرة 22 12 4 6 43 31 40

6. الوصل 22 11 7 4 40 26 40

7. عجمان 22 11 5 6 35 33 38

8. الاتحاد كلباء 22 8 5 9 29 35 29

9. النصر 22 6 5 11 24 36 23

10. بني ياس 22 6 4 12 30 39 22

11. خورفكان 22 5 6 11 23 35 21

12. البطائح 22 4 6 12 25 48 18

13. دبا الفجيرة 21 3 2 16 14 40 11

14. الظفرة 22 2 2 18 19 57 8