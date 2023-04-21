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لوس انجليس: بات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الدور الثاني من "بلاي أوف" لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمنطقة الشرقية بفوزه على مضيفه بروكلين نتس 102-97 الخميس، ليتقدم 3-صفر.

وشهدت المباراة حالتي طرد وركلة مثيرة للجدل من نجم سفنتي سيكسرز الكاميرون جويل إمبيد.

على ملعب "باركليز سنتر" في بروكلين، تأخر سفنتي سيكسرز بفارق 5 نقاط قبل 2:15 دقيقتين من صافرة النهاية، قبل أن ينتفض ويحسم اللقاء لصالحه واضعاً نفسه في موقف مريح قبل المواجهة الرابعة بين الفريقين الأحد، علماً أن الفريق يحسم التأهل بفوزه بأربع مباريات من أصل 7 ممكنة.

ورغم اكتفاء إمبيد، المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المنتظم، بـ 14 نقطة فقط، إلاّ أنه ساهم في 10 متابعات، كما قام بصدة حاسمة قبل 8 ثوانٍ من النهاية عندما كان فريقه متقدماً بفارق نقطتين.

أعرب مدرب نتس جاك فون عن إحباطه من أن إمبيد كان ما زال يشارك في المباراة، متعجبا من عدم طرده جراء ركله نيك كلاكستون (18 نقطة) بعدما سجل الأخير سلة ووجد نفسه فوق الكاميروني الذي كان حينها ممدداً على الأرض في الربع الأول.

وطرد كلاكستون لاحقاً في الربع الأخير بعدما ارتكب خطأ فنياً ثانياً.

كما طرد نجم سيكسرز جيمس هاردن (21 نقطة) في وقت متأخر من الربع الثالث بعدما طرب بكوعه رويس أونيل وهو في طريقه إلى السلة.

عند الفريق الخاسر، تألق ميكال بريدجز بتسجيله 26 نقطة وساهم سبنسر دينويدي بـ 20، إلا ان ذلك لم يمنع الخسارة الثالثة عن نتس الذي يجد نفسه مهدداً بالخروج من الدور الأول من دون تحقيق أي فوز للموسم الثاني توالياً.

في المنطقة الغربية، تفادى غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب خسارة ثالثة توالياً أمام ساكرامنتو كينغز بفوزه على ضيفه 114-97، رغم افتقاده لجهود نجمه درايموند غرين الموقوف مباراة لدوسه على لاعب كينغز الليتواني دومانتاس سابونيس في المباراة الثانية بينهما.

وأحكم ووريرز الذي حقق 33 فوزاً مقابل 8 هزائم على أرضه في الموسم العادي، قبضته على المباراة منذ البداية ونجح في التقدم بفارق 23 نقطة في بعض الفترات، مقلصاً الفارق إلى 1-2 في السلسلة.

كيفن وبوكر الأبرز

وبرز ستيفن كوري في صفوف ووريرز بتسجيله 36 نقطة، فيما التقط كيفون لوني 20 متابعة، منها 9 متابعات هجومية، فارضاً تفوقه على سابونيس الذي سجل 15 نقطة والتقط 16 متابعة للكينغز الذي كان ديأرون فوكس أفضل المسجلين في صفوفه (26 نقطة).

قال كوري "كانت البداية في الأدوار الإقصائية صعبة جراء خسارة المباراتين الأولى والثانية (في ساكرامنتو)".

وفي لوس أنجليس، قاد ديفن بوكر (45 نقطة) فريقه فينيكس صنز للفوز على لوس أنجليس كليبرز 129-124، ليتقدم 2-1.

وخاض كليبرز اللقاء من دون كواهي لينارد الذي تعرض لالتواء في ركبته، لينضم إلى زميله بول جورج المصاب أيضاً.

ولم تكن 42 نقطة من نورمان باول و30 من راسل ويستبروك كافية أمام فريق صنز تألق في صفوفه بوكر وكيفن دورانت صاحب 28 نقطة.