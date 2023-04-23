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روما: أنعش الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه إنتر وأعاده إلى سكة الانتصارات بعد خمس مباريات لم يذق فيها "نيراتسوري" طعم الفوز في الدوري، بتسجيله ثنائية وتمريرة حاسمة في الانتصار على مضيفه إمبولي 3 0، في منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الـ"سيري أ" الأحد.

وافتتح لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة 48 بيمناه الضعيفة، قبل أن يضاعف النتيجة بقذيفة يسارية (76)، محققاً أول ثنائية له منذ عودته إلى النادي الإيطالي الصيف الماضي بعد موسم مع تشلسي الإنكليزي.

وبتحرّر الدولي البلجيكي الذي سبق أن سجّل ثلاث مرات فقط هذا الموسم في الدوري (هدفان من ركلتي جزاء)، قدّم الهدف الثالث على طبق من فضة بتمريرة بينية أرضية إلى زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (88)، ليحقق إنتر فوزاً مهماً.

ومع تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي غريمه ميلان، حقق إنتر الأحد فوزه الأول خارج أرضه منذ أواخر كانون الثاني/يناير وأنهى سلسلة من خمس مباريات بلا فوز (أربع هزائم وتعادل) لفظته خارج سباق المقاعد المؤهلة إلى المسابقة القاريّة الأم الموسم المقبل.

ومع النقاط الثلاث التي حققها في أرض إمبولي، ارتقى "نيراتسوري" مؤقتاً إلى المركز الخامس مع 54 نقطة، متجاوزاً بنقطة نادي ميلان الذي يستضيف ليتشي في وقت لاحق الأحد.

ويتخلّف إنتر بنقطتين عن روما (الرابع) الذي يختتم المنافسات الاثنين عندما يحلّ ضيفاً على أتالانتا بيرغامو (السابع).