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برلين: عزز أونيون برلين وفرايبورغ حظوظهما في التواجد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزيهما الثمينين على بوروسيا مونشنغلادباخ 1 0 وشالكه 4 0 تواليًا الأحد، في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

واستعاد أونيون برلين نغمة الانتصارات بعدما اكتفى بنقطة واحدة في مباراتيه الاخيرتين، فحقق فوزه السادس عشر هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، فيما واصل فرايبورغ صحوته بفوز ثان تواليا وخامسا عشر هذا الموسم رفع به رصيده الى 53 نقطة منتزعا المركز الرابع بفارق نقطتين من لايبزيغ الذي خسر أمام مضيفه باير ليفركوزن 0 2.

وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى المسابقة القارية العريقة، فيما يخوض الخامس مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والسادس مسابقة كونفرنس ليغ. وتبقى خمس مراحل على نهاية الموسم.

في المباراة الاولى، سجل المهاجم السورينامي شيرالدو بيكر الهدف الوحيد في الدقيقة 60 ملحقا الخسارة الحادية عشرة ببوروسيا مونشنغلادباخ العاشر برصيد 36 نقطة.

وفي الثانية، ضرب فرايبورغ بقوة في الشوط الاول بفضل ثنائية لمهاجمه النمسوي ميكايل غريغوريتش في الدقيقتين السابعة والخامسة والثلاثين، ثم أضاف هدفين في الشوط الثاني عبر لوكاس هولر (52) والمدافع ماتياس غينتر (83).

وعاد شالكه الى سكة الهزائم بعدما اوقفها في المرحلة الماضية بفوز على هرتا برلين كان الخامس هذا الموسم، فتلقى خسارته الخامسة عشرة وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وتابع باير ليفركوزن نتائجه الجيدة في الآونة الأخيرة وحقق فوزه السادس في مبارياته الثماني الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة عندما تغلب على ضيفه لايبزيغ بهدفين نظيفين.

وانتظر باير ليفركوزن الدقيقة 40 لافتتاح التسجيل بواسطة المهاجم التشيكي آدم هلوجيك، وأمَّن نديم أميري الانتصار بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 86 تسبب فيها لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي وتلقى الانذار الثاني وبالتالي البطاقة الحمراء (85).

وأوقف باير ليفركوزن صحوة لايبزيغ وألحق به الخسارة الاولى بعد انتصارين متتاليين والثالثة في مبارياته الخمس الاخيرة.

واستعاد باير ليفركوزن المركز السادس من ماينتس الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على بايرن ميونيخ 3 1 السبت عندما أزاحه من الصدارة التي اعتلاها بوروسيا دورتموند بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة.