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ميامي: قدّم جيمي باتلر أداءً مذهلاً بتسجيله 56 نقطة في ليلة كبيرة عاد فيها فريقه ميامي هيت من تأخر في النتيجة إلى فوز 119 114 على ميلووكي باكس الذي بات على مشارف الإقصاء من منافسات الـ"بلاي أوف" في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.

وفي نزال مثير على ملعب "كاسيا سنتر" في ميامي، قاد باتلر فريقه إلى الفوز الذي منحه تقدماً 3 1 في سلسلة مواجهات الدور الأول للمنطقة الشرقية.

وكان مجموع نقاط باتلر هو رابع أعلى أداء فردي في التسجيل في مباراة فاصلة بالدوري الأميركي للمحترفين على الإطلاق.

فقط مايكل جوردان (63 نقطة)، إلجين بايلور (61) ودونوفان ميتشل (57) سجلوا نقاطاً أكثر في مباراة ما بعد الموسم المنتظم.

وغرباً أيضاً، شدد ليكرز الخناق على ممفيس غريزليز ووضعه على عتبة الخروج، خلال مباراة رابعة قوية حُسمت لأصحاب الأرض بفضل "الملك" ليبرون جيمس.