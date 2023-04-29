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لوس انجليس: حجز لوس أنجليس ليكرز بطاقة نصف نهائي المنطقة الغربية بأسلوب مشوّق الجمعة، بتغلبه بفارق أربعين نقطة على ضيفه ممفيس غريزليز، فيما فرض ساكرامنتو كينغز مباراة سابعة حاسمة على غولدن ستايت ووريرز حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويتعيّن على "الملك" ليبرون جيمس ورفاقه انتظار المباراة السابعة بين ووريرز وكينغز لمعرفة هوية خصم الدور الثاني من الأدوار الاقصائية (نصف نهائي المنطقة)، بعد الفوز اللافت لساكرامنتو 118 99 في أرض حامل اللقب.



ليكرز

واللافت أن ليكز بلغ الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) مستعيناً بالملحق المؤهل (بلاي إن)، وقد أقصى وصيف المنطقة الغربية في الدور المنتظم.

سيطر الفريق الأصفر على كافة مجريات مباراته في قاعة كريبتو.كوم أرينا التي احتضنت كالعادة مشاهير هوليوود، بينهم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل جاك نيكولسون (86 عاماً)، مقدّماً أحدى افضل مبارياته هذا الموسم. وجلس نيكولسون على كرسيه المفضل بجانب الملعب، للمرة الأولى منذ افتتح موسم 2021.