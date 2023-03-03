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لوس انجليس: يغيب نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في قدمه اليمنى، حسب ما أفاد النادي المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس.

وغادر "الملك" أفضل هداف في تاريخ الدوري الملعب وهو يعرج في فوز فريقه على دالاس مافريكس 111-108 الاحد، في حين قال ليكرز إن الفحوصات كشفت عن اصابة في الوتر.

واشار الفريق في بيان "تم تقييم حالة ليبرون جيمس من قبل أطباء فريق ليكرز والطاقم الطبي، وتقرر أنه تعرض لإصابة في وتر القدم اليمنى. ستتم إعادة تقييم جيمس في غضون ثلاثة أسابيع تقريباً".

وافتقد ليكرز لجهود جيمس في الخسارة أمام ممفيس غريزليز الثلاثاء، وقد يغيب "الملك" عن المباريات العشر المقبلة لفريقه صاحب المركز الحادي عشر في المنطقة الغربية.

ضربة معنوية

وتألق جيمس (38 عاماً) في صفوف فريقه هذا الموسم حيث بلغت معدلاته في المباراة الواحدة 29.5 نقطة و8.4 متابعات و6.9 تمريرات حاسمة، كما حطّم الرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ الدوري والمسجل باسم الاسطورة كريم عبدالجبار في أوائل شباط/ فبراير.

وتلقى ليكرز الطامح للتأهل إلى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" ضربة معنوية كبيرة مع غياب جيمس الذي يخوض عامه العشرين في الدوري.

وسيكون المركز العاشر كافياً للحصول على مقعد في أدوار "البلاي إن" المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية التي يتأهل إليها مباشرة أفضل ستة فرق في المنطقتين الشرقية والغربية.