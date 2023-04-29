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بيروت: يتطلع العهد بطل الدوري، الى تحقيق الثنائية للمرة الرابعة في تاريخه، عندما يخوض نهائي مسابقة كاس لبنان لكرة القدم، ضد غريمه اللدود النجمة الأحد على ملعب الرئيس فؤاد شهاب الرياضي في جونية (شمال بيروت).

وتوّج العهد في الشهر الماضي بلقب الدوري العام للمرة التاسعة في تاريخه، بعد صراع قوي شهد تقلبات كثيرة.

وكان العهد قد أحرز الثنائية في ثلاث مناسبات سابقاً مواسم 2011، 2018 و2019، ويسعى الى التتويج باللقب الرسمي الثاني للمرة السابعة في تاريخه وبالتالي معادلة أرقام النجمة.

وقدم العهد مساراً مثالياً في المسابقة بعدما اجتاز الأنصار 2-0 في ثمن النهائي، ثم أطاح الشباب الغازية 3-0 في ربع النهائي، وبلغ المباراة النهائية بعدما اكتسح شباب الساحل 4-0، بقيادة المدرب السوري رأفت محمد والهداف الاسكتلندي لي إروين الى جانب كوكبة من أبرز النجوم المحليين.

إنقاذ الموسم

في المقابل، يمثل الفوز باللقب أفضل ختام للنادي "النبيذي" الذي يأمل في ان ينقذ موسمه بلقب ثان توالياً وثامن تاريخياً، علما أن الأنصار يمتلك الرقم القياسي بعدد الألقاب (15).

وقدّم النجمة مباريات قوية في حملة الدفاع عن اللقب إذ تخطى التضامن صور 2-0 في ثمن النهائي ثم الصفاء 2-1 في دور الثمانية وأطاح البرج 2-0 في المربع الذهبي.

ويدخل الفريق النبيذي بطموحات كبيرة بقيادة المدرب البرتغالي باولو مينيزيس الساعي الى نيل لقب يضمن الى نحو كبير استمراره مع الفريق العريق في الموسم المقبل، إذ يعول على لاعبين مميزين مثل الحارس علي السبع والمدافع قاسم الزين والمخضرم علي حمام الى البرتغالي فيتور باراتا وخليل بدر ومهدي الزين.