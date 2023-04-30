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الدار البيضاء (المغرب): أخفق الرجاء الرياضي المغربي في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق "ريمونتادا" ليتأهل ضيفه الأهلي المصري الى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تعادلهما سلباً في إياب الدور ربع النهائي السبت في مباراة سبقتها أعمال شغب، وذلك بأفضلية فوزه ذهاباً 2-صفر.

وسيطر التعادل أيضاً على مواجهة الترجي التونسي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري 1-1 في مبارة شهدت أحداث شغب ومناوشات بين الجمهور والأمن.

وسيلتقي الأهلي الساعي الى لقبه الحادي عشر وتعزيز رقمه القياسي، مع الترجي الطامح الى اللقب الخامس.

على ملعب "محمد الخامس في الدار البيضاء، أكد الأهلي بلوغه نصف نهائي المسابقة القارية للمرة الرابعة توالياً.

وسبقت المواجهة أحداث شغب في محيط الملعب وتدافع بسبب استياء الجماهير من عدم تمكنهم من دخول الملعب، ما أسفر عن وفاة سيدة بالغة من العمر 29 عاماً بحسب بيان للسلطات الأمنية لمدينة الدار البيضاء.

واعتمد المدرب التونسي للرجاء منذر الكبير على تشكيلة هجومية يقودها حمزة خابا ونوفل الزرهوني، بينما لم يجر المدرب السويسري للأهلي مارسيل كولر تغييرات كثيرة على تشكيلة الذهاب، باستثناء إشراك حمدي فتحي بدلاً من عمرو السولية المصاب.

ورأى الظهير التونسي للأهلي علي معلول أن فريقه استحق التأهل الى المربع الذهبي، وأضاف "نظراً الى ما قدمناه من مجهود كبير في المباراتين فإننا نستحق المرور الى نصف النهائي"، وتابع "لم نكن في المستوى في الشوط الأول وأفسحنا بالمجال أمام الفريق المغربي ليبسط سيطرته وهذا امر طبيعي، وفي الثاني عرفنا كيف نمتص حماسة لاعبي الرجاء ونسير بالمباراة الى بر الأمان وانتزاع التأهل على أمل ان نتابع بنسق مرتفع للوصول الى النهائي".

وضغط أصحاب الأرض منذ البداية، وسدد الزرهوني من بعيد ارتطمت الكرة بالدفاع المصري ومرت الى خارج الملعب (9)، وواصل الفريق المغربي سيطرته إلا أن الخطورة كانت شبه منعدمة على مرمى الحارس الدولي محمد الشناوي الذي أنقذ تسديدة الجزائري يسري بوزوق من تحت العارضة إلى ركنية (27).

ونفذ بوزوق ركلة ركنية بالعرض فاقتنص محمد المكعازي الكرة برأسه مرت فوق المرمى (40).

واحتسب الحكم الدولي الليبي معتز ابراهيم ركلة جزاء للرجاء بعدما عاد الى تقنية حكم الفيديو "في إيه آر" اثر خطأ من المالي أليو ديانغ على بوزوق الذي سدد الكرة بنفسه ارتدت من العاضة (45+3).

ولم يتبدل المشهد في الشوط الثاني حيث استمرت الأفضيلة المطلقة لأصحاب الأرض ولا سيما بعد تغييرات المدرب الكبيّر الهجومية عبر اشراك محمد بولاكسوت والمخضرم عبد الإله الحافيظي، مقابل إقفال الفريق المصري كل السبل نحو مرمى الشناوي.

ومرر الحافيظي كرة عرضية أمام المرمى من جهة اليمنى قابلها حمزة خابا بتسديدة نحو الشباك الجانبية من الخارج (75).

ودفع كولر بأسماء هجومية أملاً بخطف اللقاء حيث دخل محمد شريف وطاهر محمد طاهر. وكاد خابا ان يهز الشباك اثر تسديدة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الشناوي من أسفل يمين مرماه (90+2).

تأهل ممزوج بالشغب...أيضًا!

وتأهل فريق "باب سويقة" بأفضلية فوزه ذهاباً في الجزائر بهدف نظيف.

ولم يرتق الشوط الأول الى مستوى أهمية اللقاء، بسبب التحفظ الكبير للفريقين، فانحصر اللعب في وسط الملعب مع فرص شحيحة، كانت أبرزها لأصحاب الأرض عندما سدد المغربي صابر بوكرين كرة قوية صدها الحارس الجزائري عبد الرحمن مجادل بإنجاز (22).

وألغى الحكم هدفاً للضيوف عبر كوسيلة بوعالية بداعي التسلل (32). وسدد محمد علي بن رمضان أبعدها مجادل الى ركنية (40).

وتأخر انطلاق الشوط الثاني لأكثر من أربعين دقيقة بسبب الصدام بين جماهير الترجي وقوات الأمن المولجة حماية المباراة، واندلعت النيران في إحدى الزوايا الجنوبية للملعب بسبب إلقاء الشهب النارية "الشماريخ"، وردّت الوحدات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتعم حالة من الفوضى في المدرجات.

وتمكن بن رمضان من وضع الترجي في المقدمة بتسديدة بيسراه قوية استقرت في المقص الايمن لمرمى مجادل اثر تمريرة طويلة أمامية من ياسين مرياح (49).

ورمى الفريق الجزائري بكل أوراقه ليسيطر على المجريات، بينما اعتمد التوانسة على المرتدات السريعة وانفرد محمد علي بن حمودة إلا انه فشل في خداع الحارس مجادل الذي أنقذ الموقف (63).

وأدرك "الكناري" التعادل عندما قام دادي الحسين مواقي بمجهود فردي مميز وسدد كرة قوية ارتدت من حارس الترجي معز بن شريفية إلى البديل آدم راديم الذي تابعها في المرمى (84).

وشدد لاعبو القبائل سيطرتهم وتهديدهم لمرمى الترجي في الدقائق الأخيرة، وكاد مواقي أن يقتنص التأهل لفريقه إلا أن بن شريفية تألق في التصدي لتسديدته القوية (90+5).

صنداونز بجدارة

وبلغ ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الدور نصف النهائي، بعد أن جدد فوزه على ضيفه الشباب الرياضي بلوزداد الجزائري 2-1 في بريتوريا.

وبلغ صنداونز بطل نسخة 2016 بجدارة الدور نصف النهائي بعدما كان فاز ذهابًا 4-1 في الجزائر، حيث سيصطدم بحامل اللقب الوداد الرياضي المغربي الذي تفوق على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح.

وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الأول مع أفضلية نسبية لأصحاب الارض، لكن بطل الدوري الجزائري تمكن من افتتاح التسجيل عبر سفيان بوشار من تسديدة قوية مستثمرًا تمريرة لاعب الوسط يوسف لعافية (24).

وقبل استراحة ما بين الشوطين أدرك ماميلودي التعادل عبر هدافه ثيمبا زواني بتسديدة خدعت الحارس ألكسيس قندوز اثر عرضية من ثابيلو مورينا (45).

ولم تكد تمضي اربع دقائق من الشوط الثاني حتى منح مورينا التقدم لأصحاب الأرض من تسديدة قوية ارتدت اليه من أحد مدافعي الفريق الجزائري (49).