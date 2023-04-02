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القاهرة (مصر): أكرم الاهلي المصري وفادة جاره الهلال السوداني عندما تغلّب عليه 3-صفر السبت على استاد القاهرة الدولي في القاهرة وامام نحو 50 الف متفرج في الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة الثانية وحجز البطاقة الاخيرة إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم.

وسجّل محمود عبد المنعم كهربا (25) والبديل حسين الشحات (64 و81) الاهداف.

وجرّد الاهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة (10) ووصيف بطل النسخة الاخيرة، ضيفه الهلال من المركز الثاني للمجموعة بفارق المواجهتين المباشرين بعدما تساويا نقاطا برصيد 10 لكل منهما، فلحق بماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بطل المجموعة الذي تغلب على كوتون سبور الكاميروني 2-1.

وثأر الاهلي لخسارته امام الهلال ذهاباً صفر-1 على ملعب "الجوهرة الزرقاء" في ام درمان، حيث كان بحاجة الى الفوز بهدف وحيد او بفارق هدفين في حال اهتزت شباكه اليوم لكنه ضرب بالثلاثية.

ودفع الهلال غاليا ثمن إهدار لاعبه الدولي أطهر الطاهر ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع في المباراة ضد ضيفه ماميلودي صنداونز (1-1) في الجولة الخامسة كانت كفيلة بحسم الامور قبل مواجهة النادي القاهري.

سيطرة على وسط الملعب

سيطر الاهلي على وسط الملعب وقام بمحاولات هجومية متمررة في مواجهة التكتل الدفاعي للاعبي الهلال، وفي الدقيقة الثامنة مرر مروان عطية في عمق دفاع الهلال تصل لكهربا على حدود منطقة الجزاء سددها مباشرة مرت بجوار القائم الايمن للحارس العاجي يوسف فوفانا ثم تمريرة اخرى من الجنوب افريقي بيرسي تاو (9) تصل كهربا داخل منطقة الجزاء، سددها مرت بجوار القائم الايسر لفوفانا .

واصل لاعبو الاهلي سيطرتهم وخطورتهم على مرمى الضيوف ومن تمريرة لأحمد عبد القادر إلى كهربا راوغ السنغالي عثمان ضيوف، وسدد الكرة مقوسة سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى فوفونا (25).

وكادت تسديد مروان عطية من خارج منطقة الجزاء (28) تسفر عن هدف ثان لأصحاب الارض، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

هجوم الهلال

مع مرور الوقت تخلى لاعبو الهلال عن تراجعهم الدفاعي وانطلق ياسر المزمل من ناحية اليمين ومرر كرة عرضية سددها محمد عبد الرحمن مرت بجوار القائم الايمن لمرمى محمد الشناوي .

حاول لاعبو الهلال العودة في النتيجة مع بداية الشوط الثاني، وسدد الكونغولي فابريس من داخل منطقة الجزاء (53) سيطر عليها الشناوي.

رد مروان عطية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء (55) اصطدمت بيد الحارس وترتد من القائم الايمن ومرت على خط المرمى وابعدها فوفونا من امام كهربا الى ركنية ، لتضيع فرص هدف مؤكد للأهلي.

وفي الدقيقة 64 اخترق تاو دفاع الهلال من ناحية اليمين ومرر الكرة بينية في عمق دفاع الهلال للخالي من الرقابة حسين الشحات سددها اصطدمت بالحارس وسكنت الشباك، وعاد الشحات بهدف ثان له وثالث للاهلي (81) مستغلا تمريرة عطية العرضية في عمق دفاع الهلال، راوغ محمد سعيد احمد، وسدد داخل الشباك على يسار فوفانا.