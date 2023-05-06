قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



ميونيخ (ألمانيا): جدد لايبزيغ فوزه على مضيفه فرايبورغ 1-صفر السبت، بعد 4 أيام من تغلبه عليه في نصف نهائي الكأس المحلية، وارتقى للمركز الثالث مستفيداً من خسارة أونيون برلين أمام مضيفه أوغسبورغ بالنتيجة ذاتها، وذلك ضمن منافسات المرحلة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان لايبزيع أبرز المستفيدين في هذه المرحلة، اذ ترافق فوزه الصعب على فرايبورغ مع خسارة أونيون برلين بهدف الكرواتي ديون درينا بيلو في الدقيقة 53.

وتراجع أونيون برلين وفرايبورغ للمركزين الرابع والخامس توالياً في الترتيب مع تجمد رصيديهما عند 56 نقطة، مقابل تقدم لايبزيغ للمركز الثالث بفارق نقطة في صراع ثلاثي على مقاعد مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل بايرن ميونيخ الذي يحلّ ضيفاً في وقت لاحق اليوم على فيردر بريمن الصدارة مع 62 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند الذي يستقبل فولفسبورغ في ختام المنافسات الأحد، قبل 3 مراحل من النهاية.

وفشل فرايبورغ في الثأر من لايبزيغ بعد خسارته أمامه 1-5 في نصف نهائي الكأس المحلية الثلاثاء ليتابع الأخير بنجاح الدفاع عن لقبه، كما مُني بخسارته الأولى في الدوري بعد 3 انتصارات توالياً أمام فيردر بريمن 1-2 وشالكه 4-صفر وكولن 1-صفر.

وهي الخسارة الثانية لفرايبورغ في مبارياته الـ 12 الأخيرة في "بوندسليغا"، علماً أنه كان سقط أمام بايرن ميونيخ صفر-1 في 8 نيسان/أبريل الماضي (المرحلة 27).

استحوذ فرايبورغ على الكرة في الشوط الاول، من دون أن ينجح في هز شباك ضيفه الذي خلق أخطر فرصة عبر مهاجمه تيمو فيرنر الذي دخل المنطقة وسدد كرة قوية صدها الحارس الهولندي مارك فليكن بقدمه لتصطدم بالقائم بعد 5 دقائق من صافرة البداية.

قال فيرنر عقب نهاية اللقاء "كان أسبوعا مهما بالنسبة لنا. سيطرنا على المباراة منذ البداية واستحقينا الفوز".

افتتح لايبزيغ التسجيل بفضل البديل السلوفيني كيفن كامبل الذي سدد بداية كرة اعترضها المدافع مانويل غولده، ليتابع لاعب الوسط بتسديدة على الطاير بقدمه اليمنى في الشباك (73).

ولم يخسر لايبزيغ أمام فرايبورغ في مبارياته التسع الأخيرة، كما حقق 6 انتصارات وهزيمة في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات.

صراع عدم الهبوط

وفي صراع عدم الهبوط، حافظ هرتا برلين متذيل الترتيب على حظوظه الضئيلة بالبقاء في الأولى بفوزه على ضيفه شتوتغارت 2-1.

وتقدم هرتا عبر لاعب شتوتغارت السابق مارك أوليفر كيمف بعد تمريرة من ماركو رايختر (29)، وعادل الغيني سيرهو غيراسي النتيجة للضيوف (38).

وقبل اطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، سجل فلوريان نيدرليشنر هدف الفوز الغالي (45+2).

قال مدرب نادي العاصمة المجري بال دارداي "الفوز يمنحنا الكثير من القوة. سأحظى بأمسية لطيفة الليلة مع كأس من النبيذ وسيجار".

ورفع هرتا رصيده إلى 25 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط عن شتوتغارت السادس عشر وبوخوم وصيف القاع الخاسر أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ صفر-2.

وابتعد هوفنهايم عن مراكز الهبوط بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3-1، ليتقدم للمركز الرابع عشر مع 32 نقطة.

ويعاني فرانكفورت الذي بلغ نهائي الكأس المحلية بعدما قلب تأخره بهدفين أمام شتوتغارت إلى فوز في نصف النهائي 3-2 الأربعاء، في الدوري حيث لم يفز منذ 10 مباريات، كما مني بخسارته العاشرة هذا الموسم ليحتل المركز التاسع مع 43 نقطة.