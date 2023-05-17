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روما: خرج الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً من الدور ربع النهائي لدورة روما لماسترز الالف في كرة المضرب بخسارته امام الدنماركي هولغر رونه المصنف سابعاً 2-6 و6-4 و2-6 الاربعاء.

وسيخوض ديوكوفيتش (35 عاماً) الذي سيتنازل عن المركز الاول في التصنيف العالمي الاثنين المقبل بالتالي غمار بطولة رولان غاروس بعد 10 أيام بسجل مخيب على الملاعب الترابية هذا العام اذ اكتفى بخمسة انتصارات مقابل 3 هزائم في 3 دورات خاضها استعدادا للبطولة الفرنسية، ثانية البطولات الاربع الكبرى.

وحقق رونه البالغ 20 عاماً فوزه الثاني توالياً على ديوكوفيتش، المتوج 6 مرات في روما، بعد ان تغلب عليه في نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز 2022. ويملك الصربي انتصارا واحدا ضد رونه في 3 لقاءات جمعت بينهما حتى الان.

ورفع رونه الذي يخوض مشاركته الأولى في روما، رصيده إلى 12 فوزاً مقابل 3 هزائم هذا الموسم على الأرض الترابية، علماً انه بلغ النهائي في مونتي كارلو الشهر الماضي قبل ان يتوج بلقبه الرابع في ميونيخ.

رونه فخور جداً

قال رونه "يجب ان ابقى متواضعا لانني استطيع تحقيق الكثير في المستقبل. انا فخور جداً بتحقيق هذا الفوز. انه فوز كبير لي واري أن أشكر نوفاك، هو قدوة لي وملهم لكثيرين. يضع الكثير من الضغوط عليك وكان يتعين عليّ ان اكون شجاعاً".

وأضاف "كل مباراة ضد نوفاك تمثل تحديا بحد ذاتها. انه أحد اعظم من مارس اللعبة. انا مكافح كبير داخل الملعب وابذل قصارى جهدي".

أما ديوكوفيتش فقال "لا اتذكر اياما متتالية امطرت فيها بهذا الشكل. في هذه الاجواء كان من الصعب تسديد كرات حاسمة ضد منافسي".

وتابع "هو موهوب ولاعب ديناميكي وتفوق عليّ معظم فترات المباراة".

وسبق لديوكوفيتش ان خسر في ثمن نهائي دورة مونتي كارلو ثم في ربع نهائي دورة بانيا لوكا البوسنية الشهر الماضي.

ويلتقي رونه في نصف النهائي مع الفائز من مباراة النروجي كاسبر رود والارجنتيني فرانسيسكو سيروندولو (31 عالمياً).

قدّم ديوكوفيتش أداءً سيئاً في المجموعة الاولى وارتكب العديد من الاخطاء ما سمح لمنافسه في الفوز بها.

تحسن أداء الصربي في المجموعة الثانية وبعد توقف طويل خلالها بسبب الامطار عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدمه 5-4 وصفر-30 على إرسال منافسه نجح في معادلة النتيجة.

وكان ديوكوفيتش طلب تدخل الطبيب المعالج للدورة في الشوط الثالث من المجموعة الثانية قبل أن يتناول مضاداً للألم.

وعانى ديوكوفيتش من أوجاع في كوعه الأيمن في الأسابيع الأخيرة ما اضطره إلى عدم خوض دورة مدريد وجعل استعداداته لبطولة رولان غاروس غير مثالية.

بيد أن رونه ضرب بقوة في الثالثة وتقدم 4-صفر ثم 5-1 قبل ان يفوز بها وينهي المباراة في ساعتين و18 دقيقة.

وتعود آخر خسارة لديوكوفيتش في ربع النهائي في دورة روما قبل 10 سنوات عندما سقط أمام النمسوي توماس برديخ عام 2013.

كما انها المرة الاولى التي لن يتواجد فيها ديوكوفيتش او الاسباني رافايل نادال الذي لم يشارك بسبب الاصابة في نهائي دورة روما منذ عام 2004.