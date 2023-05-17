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القاهرة: ابتعد البنك الاهلي قليلاً عن صراع الهبوط للدرجة الثانية بفوز ثمين على ضيفه الإسماعيلي 2-صفر، الاربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل هدفي البنك الاهلي كريم بامبو (35) ومحمد هلال (63 من ركلة جزاء).

وتجمد رصيد الاسماعيلي الذي مني بخسارته العاشرة هذا الموسم عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر، متقدماً بفارق نقطة عن البنك الاهلي المتقدم للمركز الخامس عشر، علماً أن الأخير يتقدم بدوره بنقطة على الداخلية المتعادل مع المصري 1-1 الإثنين.

ويلعب الخميس الزمالك الرابع أمام ضيفه أسوان صاحب المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.