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تصدرت أزمة نادي الزمالك المصري حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه الانسحاب من خوض مباراة كأس السوبر أمام منافسه التقليدي النادي الأهلي.

تفاعل المعلقون والمغردون من عشاق النادييْن بشكل واسع مع خبر الانسحاب، الذي أعلنه نادي الزمالك في بيان أصدره على صفحاته الرسمية.

وأعلن البيان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الخامس من مايو /أيار الحالي في الإمارات.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر اقامتها يوم 5 مايو الجاري في دولة الإمارات . 🏹#Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/Vp5RIDy7zO — Zamalek SC (@ZSCOfficial) May 1, 2023

وأضح البيان أن القرار جاء بالإجماع من أعضاء مجلس الإدارة بسبب ما وصفها بسلسلة من القرارات "المتعنتة" والمستمرة من اتحاد كرة القدم المصري في عدد من القضايا، أبرزها أزمة اللاعب محمود كهربا وقرار الاتحاد مؤخراً بوقف قيد اللاعبين الجدد للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد نادي الزمالك في بيان أن قراره "جاء حفاظاً على حقوقه في ظل محاباة اتحاد الكرة المصري للطرف الآخر".

عقوبة اللاعب كهربا

قررت لجنة الاستئناف تعليق عقوبة لاعب الأهلي محمود كهربا المقررة من لجنة الانضباط، وهي إيقافه 12 مباراة وتغريمه مبلغ مليون جنيه مصري على خلفية شكوى تقدم بها نادي الزمالك ضده، بسبب هتافات اعتُبرت مسيئة لجماهيره بعد مباراة قطبي الدوري المصري في 21 يناير /كانون الثاني الماضي، والتي انتهب بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وأوقفت اللجنة أيضاً النظر في الإستئنافات الأخرى المقدمة من الأهلي والزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط والقيم والأخلاق، وقررت تأجيل النظر فيها إلى تاريخ 14 مايو /أيار الحالي.

ويعطي قرار لجنة الاستئناف للاعب الأهلي محمود كهربا حق المشاركة في قمة كأس السوبر يوم الجمعة المقبل في الإمارات، وهو ما أثار حفيظة نادي الزمالك ليعلن الاعتذار عن عدم المشاركة فيها.

وتشكل قضية اللاعب محمود كهربا - لاعب نادي الزمالك سابقاً - واحدة من الأزمات بين الأهلي والزمالك، خاصة أن كهربا غادر ناديه السابق عام 2019 بعد خلافات حادة ودون فسخ العقد بينهما رسمياً، ما دفع إدارة الزمالك إلى تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضده، لتصدر المحكمة الرياضية في سويسرا في مارس /آذار 2022 قراراً قضائياً بتغريمه مبلغ مليوني دولار بسبب فسخه التعاقد مع الزمالك "دون أسباب".

من البديل؟

نقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات لعضو اتحاد كرة القدم المصري إيهاب الكومي، كشف فيها عن الفريق البديل لنادي الزمالك في حال انسحابه من مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري.

وأوضح الكومي أن الزمالك لم يقدم طلب اعتذاره عن المشاركة بشكل رسمي، مشيراً إلى أن نادي بيراميدز هو من سيشارك في بطولة السوبر المصري في الإمارات بدلاً من الزمالك في حال تبليغه رسمياً بذلك.

الأهلي يغادر

من جهته، لم يعلق النادي الأهلي على بيان اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبل في دولة الإمارات.

ونشر الأهلي صوراً على صفحته على تويتر لبعثة الفريق وهي تغادر مطار القاهرة إلى أبو ظبي استعداداً لخوض المباراة.

📸| لحظات ما قبل إقلاع طائرة بعثة الأهلي من القاهرة إلى أبو ظبي🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/ecZDizy2BX — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 2, 2023

من الخاسر؟

شهدت تعليقات المغردين على منصة تويتر تفاعلاً بين جماهير النادييْن مع خبر اعتذار نادي الزمالك عن عدم المشاركة في كأس السوبر المصري.

وعلق الإعلامي مهيب عبد الهادي على القرار، وكشف في تغريدته عن توجه نادي الزمالك لرفع قضية ضد اتحاد الكرة والنادي الأهلي لدى الـ"فيفا"، وأضاف: "ذلك يعني أولاً حل اتحاد الكرة، وثانياً تجميد النشاط الرياضي".

هقولكم على كارثة.. الزمالك هيرفع قضية ضد اتحاد الكرة والأهلي لدى فيفا بسبب التدخل الحكومي ولجوء الأهلي للقضاء المدني في شأن رياضي.. عارفين معناه ايه.. أولا حل اتحاد الكرة.. ثانيا تجميد النشاط الرياضي — مهيب عبدالهادي (@moheebabdelhady) May 1, 2023

واعتبر علاء الدين أن الخاسر الأكبر من ذلك هي سمعة الكرة المصرية، واصفاً سياسات الاتحاد المصري بـ"المتخبطة" في جميع قراراتها.

موضوع الزمالك والأهلى

خرج من نطاق اللعب

الى من ينفذ كلامه

والخاسر الأكبر سمعة الكورة المصرية

بسبب سياسات اتحاد الكورة و التخبط في كل القرارات. وحتى وزارة الشباب والرياضة لها دور كبير فيما وصلنا اليه !!!!! — alaa aldin (@alaaaldin441) May 2, 2023

ويقول عبد الرحمن محمد: " إلى متى سنضر بسمعة بلدنا بين الدول، ياريت نفهم أن الكرة أصبحت من أهم أسباب احترام الدول، أتمنى جلوس الجميع لحلحة الموضوع".

لحد امته هنبوظ سمعه بلدنا بين الدول

ياريت بقي نفهم ان الكوره دلوقتي بقت من اهم اسباب احترام الدول بينها وبين بعضها

بدل منفضل نتخانق ونسخن ف بعض

اتمني ان كل الاطراف تقعد والموضوع يتحل كفايه فضايح — A rahman Mohamed (@Arahman04969230) May 2, 2023

ويعتقد أحمد الدمرداش أن الخاسر هو الزمالك لأن دولة الإمارات لن تستضيفه مستقبلاً في أي مناسبة رياضية بسبب افتعال المشاكل عند كل مواجهة، على حد تعبيره.

الاهلي كده كده كسبان فلوس سواء لعب او ملعبش لانه سافر وسواء لعب الزمالك او الاسيوطي جاهزين لاي فريق ، الخاسر هو الزمالك واعتقد لن تستضيفه الامارات مستقبلا في اي مناسبه بسبب افتعال المشاكل عند كل مواجهه — Ahmed El Demerdash (@Demers21230694) May 2, 2023

ويستغرب محمد البدري في تغريدته كل هذا التعصب من قبل جماهير الزمالك والأهلي، متسائلاً عن جودة كرة القدم في مصر.

هل احنا في مصر عندنا منتج كرة قدم يستاهل الحزق بتاع جمهور الزمالك و الاهلي عليه

هل عندنا خطط لتطوير النشاط و مستقبل الرياضه

هل عندك اصلاً جمهور بيروح الماتشات و اصلاً مفيش انديه جماهيريه غير ٦ في الممتاز

يبقى تفاهه جداً اللي بيعمله جمهور الزمالك و الاهلي و الاتنين ابضن من بعض — Elbadry (@Mohammedbadry21) May 2, 2023

واستعرض علاء الدين علّام تاريخ انسحابات النادييْن من مباريات القمة منذ بداية المواجهات بينهما.

تاريخ انسحابات الأهلي أمام الزمالك في ماتشات القمة

المفاجأة بقى ان الأهلي انسحب في ماتشات القمة أكتر من الزمالك ، الزمالك انسحب في 5 ماتشات والأهلي انسحب 6 ماتشات !!

المباراة الأولى : 1940-1941 دوري القاهرة : انسحب الأهلي قبل مباراة القمة بعد حسم الدوري لصالح الزمالك وخاض الزمالك — Alaaeldin Alam (@AlaaeldinAlam) May 2, 2023

وقال أحد المغردين من جماهير النادي الأهلي: "مازلت عند كلامى، وجود الزمالك في السوبر بيعطى المباراة حلاوة وقيمة لأن الزمالك نادي كبير وعريق والفوز عليه له طعم جميل فى ظل تنافس رياضي شريف، ولو الزمالك فاز سأقدم له التهنئة".

" مازلت عند كلامى وجود الزمالك في السوبر بيعطى المباراه حلاوه وقيمه لأن الزمالك نادى كبير وعريق والفوز عليه له طعم جميل فى ظل تنافس رياضى شريف- ولو الزمالك فاز هاقدم له التهنئه واقوله مبروك" جماهير الأهلى تعرف قيمه ومكانه الزمالك أكثر من بعض المنتسبين له وبعض مدعى البطوله فى حبه — big father (@bigfather1260) May 2, 2023

السوبر المصري وتاريخ المواجهات

تقام مباراة كأس السوبر المصري كل عام، وتجمع بين بطل الدوري المصري الممتاز وبطل كأس مصر.

حقق نادي الزمالك أول انتصار في البطولة مع انطلاق أول نسخة لها عام 2001.

فاز الزمالك بلقب بطولة كأس السوبر المصري 4 مرات.

يحمل النادي الأهلي الرقم القياسي في كأس السوبر برصيد 12 لقباً.

تاريخ الانسحابات من البطولة

انسحب النادي الأهلي من البطولة عام 2001 بسبب تعارض كأس السوبر مع مواجهاته في دوري أبطال أفريقيا 2001.

انسحب النادي الاسماعيلي من البطولة عام 2002 لرفضه إقامة المباراة في استاد القاهرة الدولي، ومطالبته بإقامتها في ملعب محايد.