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برشلونة: أسدى فالنسيا خدمة كبيرة لاتلتيكو مدريد واسقط ريال مدريد 1-صفر، ليعزّز الاول آماله بالبقاء في الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء طغت عليه الاساءات عنصرية بحق اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

منح اللاعب الشاب دييغو لوبيس التقدم لفالنسيا في الشوط الاول (33)، الا انّ الشوط الثاني كان فوضويا وشهد توترًا بين فينيسيوس والجماهير المضيفة في ملعب ميستايا، قبل ان يُطرد المهاجم البرازيلي في وقت لاحق لتوجيهه ضربة لأوغو دورو خلال اشكال بينهما.

وتأخرت المباراة لدقائق عدّة، بعدما تعرّض اللاعب البرازيلي لإساءة عنصرية واضحة من قبل احد مشجعي فالنسيا.

ووقف فينيسيوس خلف المرمى متوجها الى احد الجماهير مشيرا اليه، فيما وقف الى جانبه مواطنه إيدر ميليتاو.

"هذه ليست كرة قدم"

وتحدث حكم المباراة ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا مع مسؤولي الملعب الذين طالبوا بإيقاف الاساءات العنصرية فورا كي تستمر المباراة.

وقال المدرب الايطالي لريال كارلو أنشيلوتي لموفيستار "لا أريد أن أتحدث عن كرة القدم، أريد أن أتحدث عما حدث هنا، إنه أكثر أهمية".

وأضاف "استاد يصرخ قردًا للاعب، وأن المدرب يفكّر في إخراج اللاعب، هناك شيء سيء في هذا الدوري".

بدوره، وقال داني سيبايوس لاعب وسط ميرينغي لموفيستار "هناك عدم احترام لفينيسيوس يظهر بشكل مستمر في كل ملعب تقريبا في إسبانيا".

وتابع "إنه لأمر مخز أننا وصلنا إلى هذه النقطة. صحيح أن المدرب سأله عما إذا كان يريد الاستمرار في اللعب".

واردف "فينيسيوس محترف وقال إنه يريد الاستمرار في مساعدة الفريق، لكننا نرى أننا لا نستطيع فعل أي شيء".

من جهته، اعتذر مهاجم فالنسيا الهولندي جاستن كلويفرت لفينيسيوس نيابة عن ناديه. وقال لموفيستار "أعتذر منا، كل فريق فالنسيا، لأن هذه ليست كرة قدم. إنها سيئة للغاية".

استمر التأخير لحوالى عشر دقائق، لتُستكمل المباراة بعدها ويتصدى الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي بشكل رائع لمحاولة فيدي فالفيردي.

ومن ثمّ تصدى حارس فالنسيا بشكل رائع لتسديدة الالماني توني كروس من ركلة حرّة.

وشهد الوقت بدل عن الضائع إشكالا بين لاعبي الفريقين، قبل ان يطرد فينيسيوس لضربة دورو بذراعه.

وتقدم فالنسيا الى المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة ليقترب اكثر فاكثر من تأكيد بقائه في دوري النخبة.

أتلتيكو الى مركز الوصافة

وبقي ريال مدريد في المركز الثالث، بعدما انتزع اتلتيكو مدريد فوزًا مهمًا على حساب أوساسونا بثلاثية نظيفة ليتقدم الى المركز الثاني.

وبات في رصيد اتلتيكو 72 نقطة متقدمًا بنقطة يتيمة عن ريال مدريد قبل 3 مراحل على نهاية "لا ليغا".

في المقابل، يحتل اوساسونا المركز التاسع برضيد 47 نقطة.

ومنح يانيك كاراسكو التقدم لـ "روخيبلانكوس" ضد وصيف بطل كأس إسبانيا، بعد تمريرة حاسمة من الفرنسي انتوان غريزمان (44).

واجبر المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني على استبدال المهاجم المخضرم ألفارو موراتا بعد تعرّضه لضربة قوية في الظهر من مدافع أوساسونا دافيد غارسيا.

وضاعف ساؤول نيغيز من تقدم فريقه بعد تقدمه نحو المنطقة واطلق تسديدة قوية (62).

وحسم الارجنتيني أنخل كوريا مهرجان الاهداف بثالث من تسديدة منخفضة اثر تمريرة بينية من رودريغو دي بول (82).

وحسم اتلتيكو عودته للمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه على اوساسونا، وذلك بعد خروجه المذلّ من دور المجموعات.

كما شكلت الخسارة ضربة موجعة لطموحات اوساسونا بالتأهل الى احدى المسابقات القارية الموسم المقبل.

وكان اسبانيول، التاسع عشر، حقّق فوزًا ثمينًا على رايو فايكانو 2-1 ليقلّص الفارق مع بلد الوليد وخيتافي اللذين يتقدمان عليه بنقطة واحدة في منطقة الخطر.