الرياض: يبحث النصر بقيادة هدافه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن لقبه الأول في بطولة الأندية العربية في كرة القدم، عندما يلاقي السبت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، الهلال غريمه التقليدي في العاصمة الرياض وحامل لقب 1994 و1995.

وستسدل هذه المباراة الستار على البطولة التي انطلقت في 27 تموز/يوليو الماضي واستضافتها السعودية في مدن أبها والطائف والباحة.

اختبرت خلالها الأندية السعودية التي تمثلت في نصف النهائي عبر الهلال والنصر والشباب، نجومها العالميين الجدد، بعد إحداث ثورة على صعيد الانتقالات الصيف الحالي.

ويسعى الفريقان إلى ضمان لقب معنوي رغم الإرهاق جراء الاستعدادات لموسم الدوري السعودي الذي ينطلق الجمعة، بمشاركة 18 نادياً للمرة الأولى (16 الموسم الماضي)، يحقّ لكل منها الدفع بثمانية أجانب.

وحقق النصر بداية متقلبة، بتعادله مع الشباب دون أهداف، ثم فوزه على المنستيري التونسي 4-1 وحجزه بصعوبة بطاقة ربع النهائي بتعادل متأخر مع الزمالك (1-1) حمل توقيع رونالدو (38 عاماً)، القادم في كانون الثاني/يناير الماضي بصفقة مقدّرة بـ400 مليون يورو لموسمين ونصف.

في الأدوار الاقصائية، لعب رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، دوراً رئيساً في بلوغ "العالمي" النهائي، باقصاء الرجاء المغربي حامل اللقب من ربع النهائي (3-1)، ثم سجّل هدف فوز متأخر من نقطة الجزاء أمام الشرطة العراقي، ليتصدر ترتيب الهدافين (4)، أمام الفرنسي كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم لعام 2022 والقادم بصفقة خيالية ايضاً إلى صفوف نادي اتحاد جدّة السعودي.

وإلى رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، تعاقد النصر الذي يشرف عليه البرتغالي لويس كاسترو مع المهاجم السنغالي ساديو مانيه، لاعبي الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس. سيفتقد لخدمات مدافعه عبدالله مادو بداعي الإصابة.

قال مدربه كاسترو بعد الفوز على الشرطة في نصف النهائي "لن أعد أبداً بأي شيء، الشيء الوحيد الذي أعد به هو أن نعمل فقط، اجتهدنا كثيراً من أجل الوصول للنهائي، تعبنا كثيراً لياقياً وبدنياً ولكن سنواصل العمل".

وشدّد كاسترو على الارهاق الذي يتعرض له فريقه حتى قبل انطلاق الدوري المنتظر "لعبنا مباريات عدة (في البطولة العربية)، مبارتان في اليابان واربع في البرتغال.. تجد النصر تقريباً يلعب كل يومين، اضافة لسفر من البرتغال إلى اليابان ثم الطائف وخوض مباراة بعد عشر ساعات. أكملنا شهراً وأسبوعاً واللاعبون مبتعدون عن أهلهم ومدينتهم لكننا نملك لاعبين أبطالاً وأنا فخور بهم".

وعن المباراة المقبلة، أردف "هذه حياتنا في كرة القدم يجب أن نعيش في ضغط، نعرف ان التعافي صعب، لكننا سنحاول. تركيزنا وتفكيرنا على أول مباراة في الدوري".

ويستهل النصر مشواره في الدوري السعودي مع الاتفاق الإثنين المقبل، في بحثه عن تحسين وصافة الموسم الماضي وراء الاتحاد، فيما يلعب الهلال مع أبها.

الهلال يبحث عن رأس حربة

في المقابل، كانت بداية الهلال أكثر تعثراً، فتعادل مع أهلي طرابلس الليبي دون أهداف، ثم خسر مع السد القطري 2-3 في الدقيقة الأخيرة.

احتاج فريق المدرب البرتغالي جورج جيزوس للاعبيه الجديدين الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش، للفوز على الوداد المغربي 2-1 وضمان التأهل.

لكن في ربع النهائي، لم يجد صعوبة في تخطي الاتحاد ونجومه الجدد 3-1، بأهداف سافيتش وسالم الدوسري والبرازيلي مالكوم، ثم أقصى مواطنه الشباب 3-1 في نصف النهائي رغم اكماله المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 اثر طرد حارسه عبدالله المعيوف الذي سيكون موقوفاً في النهائي.

ورغم تسجيله ستة أهداف في مبارتين في الأدوار الاقصائية، ألمح مدرّب الهلال جيزوس إلى حاجته لمهاجم جديد، علماً ان "الزعيم" ارتبط اسمه بضمّ الصربي ألكسندر ميرتوفيتش من فولهام الإنكليزي.

قال جيزوس بعد الفوز على الهلال في تصريحات صحافية "نحن نلعب من دون رأس حربة صريح، لكننا الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في البطولة".

أضاف "لعب فريقي مباراة رائعة من الناحية التكتيكية أمام الشباب، سجلنا هدفاً وتعرّضنا لحالة طرد مُبكرة، وكان بإمكاننا أن نُزيد الغلة بهدفين عن طريق سالم الدوسري ومالكوم.. رغم النقص العددي استطعنا إضافة هدفين لنؤكد امتلاكنا لفريق هجومي لا يضمّ رأس حربة صريح".

وشارك الحارس الدولي محمد العويس في التدريبات الجماعية للهلال، الخميس، بعد ساعات من انضمامه إلى بعثة الفريق في الطائف، وذلك بعد تعافيه من اصابة تعرض لها قبل المغادرة إلى أبها لخوض دور المجموعات.