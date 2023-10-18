ساو باولو: أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ونادي الهلال السعودي الأربعاء، إصابة النجم نيمار بـ"قطع في الرباط الصليبي والغضروف" في ركبته اليسرى، مشيرين إلى أنه سيخضع للجراحة.

وكان نيمار البالغ من العمر 31 عاماً، تعرّض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل والأوروغواي الثلاثاء في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع "إكس"، "أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب كبير آسيا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقاً، ويخضع لبرنامج علاجي تتحدّد مدته بعد العملية".

من جهته، أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأن هدافه سيخضع لجراحة في "موعد لم يُحدّد بعد".

وقال رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريغيس في بيان إن "كرة القدم البرازيلية والعالمية تحتاج إلى نيمار بصحة جيدة ومعافى، لأن كرة القدم تكون أكثر سعادة عندما يكون على أرض الملعب".

ولفت الاتحاد إلى أن قسمه الطبي والهلال على "اتصال دائم" و"متفقان" على مساعدة المهاجم على التعافي.