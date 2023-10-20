برلين: ارتقى بوروسيا دورتموند الى صدارة ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم مؤقتًا بعدما حقّق فوزه الخامس تواليًا على حساب ضيفه فيردر بريمن 1 0 في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة الجمعة.

وسجّل هدف الفوز يوليان براندت (67) ليرفع دورتموند رصيده الى 20 نقطة في المركز الاول بفارق نقطة عن باير ليفركوزن الثاني ونقطتين عن شتوتغارت الثالث اللذين يواجهان اختبارين حذرين امام فولفسبورغ وأونيون برلين تواليًا السبت. كما يبقى بايرن ميونيخ حامل اللقب (17 نقطة) على مقربة وسيكون في مواجهة مضيفه ماينتس صاحب المركز السابع عشر قبل الاخير.

وهذا الفوز الخامس تواليًا لفريق المدرب إدين ترزيتش الذي لم يخسر بعد هذا الموسم (6 انتصارات وتعادلان) ليواصل دورتموند صعوده الايجابي بعد كان استهل الموسم بتعادلين في أول 3 مراحل.

وإدراكاً منه لأهمية هذه المواجهة ورحلته الصعبة إلى نيوكاسل الأربعاء المقبل لخوض الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حرص بوروسيا دورتموند على إعادة لاعبيه الدوليين إلى الأراضي الألمانية بسرعة بالغة بعد انتهاء مهمتهم مع "دي مانشافت" هذا الأسبوع، من خلال توفير طائرة خاصة لهم.

وتواجد أربعة لاعبين لـ"أسود الفيستيفاليا" هم قائده ماتس هوملس ونيكلاس زوله وبراندت ونيكلاس فولكورغ بمعسكر ألمانيا في الولايات المتحدة الأخير حيث خاض مباراتين وديتين دوليتين ضد الولايات المتحدة والمكسيك.

وبالفعل، لم تكن المباراة سهلة بتاتًا لاصحاب الارض بمواجهة فيردير بريمن الذي دخل الى المباراة آملا في وضع حدّ لمسلسل نكساته بعد خسارته مباراتيه الاخيرتين، حيث لم يكن يملك في رصيده سوى 6 نقاط.

وبعدما جاء الشوط الاول خاليًا من الاهداف تمامًا، نجح دورتموند في انتزاع التقدم في منتصف الشوط الثاني عن طريق براندت المنفرد بحارس المرمى من تسديدة داخل منطقة الجزاء وضعها في الزاوية اليسرى البعيدة اثر تمريرة بينية رائعة من إيمري تشان (67).

وتحكم دورتموند بمسار المباراة على الرغم من شح الاهداف، إذ كان الطرف الاكثر استحواذا على الكرة، وكاد المهاجم العاجي سيباستيان هالر ان يضاعف تقدم فريقه لكنّ تسديدته تصدى لها زيترر قبل دقيقة من نهاية الوقت الاصلي.