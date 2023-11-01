أعلن "الاتحاد التايلاندي لكرة القدم"، في بيان، أنه "أوقف حَكَم عن جميع المسابقات بسبب توجيه إساءة عنصرية إلى لاعب تايلاندي - غاني"، خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم. مؤكداً أن "هذا التعليق سيظلّ ساري المفعول لحين إجراء تحقيق في الوقائع".

ووفق وسائل إعلام محلية، قال الشاب عبد القادري حميد (22 عاماً)، إن الحَكَم تَوجَّه إليه بكلمات عنصرية، خلال مباراة لفريقه "براشينبوري سيتي أف سي"، الأحد.

في السياق نفسه، أعرب نادي "براشينبوري" عن دعمه للاعبه، في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، جاء فيه: "نحن نعارض العنصرية أو الإهانات على أساس العِرق أو الدين أو الجذور العِرقية".

ويُتهم الحَكَم بأنه خاطب اللاعب بالإشارة إلى لون بشرته. ووفقاً لناديه، فإن هذه "ليست المرة الأولى" التي يواجه فيها هذا اللاعب مثل هذه الإساءات على أرض الملعب.

ونشر عبد القادري حميد، عبر صفحته على "فيسبوك": "بما أنك حَكَم، عليك أن تدعوني بكلمة أفضل".

الجدير ذكره أن عدد من نجوم كرة القدم، تعرّضوا للتنمر والإساءات العنصرية في السنوات الأخيرة،داخل الملعب وخارجه، بينهم مُهاجم "مانشستر يونايتد" الإنجليزي ماركوس راشفورد، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.