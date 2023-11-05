روما : واصل إنتر تشبثه بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه أتالانتا 2 1 السبت على ملعب "جيويس" في برغامو في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وسجل التركي هاكان تشالهان أوغلو (40 من ركلة جزاء) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس (57) هدفي إنتر، وجانلوكا سكاماكا (61) هدف أتالانتا.

وهو الفوز الثالث تواليا لإنتر والرابع في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة والتاسع هذا الموسم فرفع رصيده الى 28 نقطة مبتعدا بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر يوفنتوس الذي يحل ضيفا على فيورنتينا الأحد.

وتنتظر إنتر اختبارات مهمة في الفترة المقبلة بدءا من رحلته الى النمسا الاربعاء لمواجهة سالزبورغ في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ثم إلى يوفنتوس بعد النافذة الدولية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في المرحلة 13، والى نابولي البطل في المرحلة التي تليها، إضافة الى رحلته الى البرتغال لمواجهة بنفيكا الذي اقصاه "نيراتسوري" الموسم الماضي في طريقه الى النهائي (فاز عليه في ربع النهائي 2 0 وتعادلا 3 3).

في المقابل، مُني أتالانتا بخسارته الرابعة هذا الموسم والاولى بعد فوزين متتاليين فتراجع الى المركز الخامس بعدما تجمد رصيده عند 19 نقطة.

وتلقى إنتر ميلان ضربة موجعة بإصابة مدافعه الدولي الفرنسي بنجامان بافار فدخل ماتيو دارميان مكانه (33).

واقتنص دارميان ركلة جزاء للضيوف عندما تعرض للعرقلة داخل المنطقة من الحارس الارجنتيني خوان موسو فانبرى لها هاكان تشالهان أوغولو قوية زاحفة بيمناه على يمين الحارس (40).

وكاد تشالهان أوغلو يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس موسو بصعوبة (42).

وكاد المدافع الدوي فيديريكو ديماركو يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة لكن الكرة علت العارضة بسنتمترات قليلة (50).

وأضاف لاوتارو الهدف الثاني لإنتر عندما تلقى كرة داخل المنطقة من الدولي الأرميني هنريخ مخيتاريان فسددها رائعة بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس موسو (57).

وهو الهدف الثاني عشر لمارتينيس في الدوري هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين.

ونجح أتالانتا في تقليص الفارق عندما انتزع النيجيري أديمولا لوكمان كرة من ديماركو داخل المنطقة فمررها زاحفة الى سكاماكا الذي تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (61).

وأنقذ سومر مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية للوكمان ارتدت منه الى سكاماكا الذي حاول متابعتها داخل المرمى دون جدوى حيث تدخل دارميان وأبعد الكرة خارج الملعب (74)، ثم تدخل الدولي السويسري للمرة الثانية لإبعاد تسديدة قوية لسكاماكا من خارج المنطقة (81).

وردّ المدافع الدولي الهولندي دنزل دمفريس بتسديدة من مسافة قريبة تصدى لها موسو على دفعتين (83).

وكاد الدولي التشيلي أليكسيس سانشيس، بديل مارتينيس، يوجه الضربة القاضية لأتالانتا بمجهود فردي من خارج المنطقة أنهاه بتسديدة زاحفة من داخلها بجوار القائم الأيمن (90).

وتلقى أتالانتا ضربة قاسية في الدقيقة الاولى من الدقائق الست من الوقت بدل الضائع بطرد قطب دفاعه رافايل تولوي لتلقيه الانذار الثاني بسبب اعاقته سانشيس المنفرد.

نابولي يستعيد التوازن

واستعاد نابولي حامل اللقب توازنه بفوزه الثمين على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الاخير 2 0 على ملعب "أريكي" في ساليرني.

وبكّر الفريق الجنوبي بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 13 عبر مهاجمه الدولي جاكومو راسبادوري اثر تمريرة من لاعب الوسط الدولي السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا.

وانتظر نابولي الدقيقة 82 لحسم النتيجة في صالحه بإضافة الهدف الثاني عبر المقدوني الشمالي إلييف إلماس، بديل الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، اثر تمريرة من المدافع الدولي الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا فانطلق من الجهة اليسرى وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بقوة في الزاوية اليسرى البعيدة لحارس المرمى الدولي المكسيكي غييرمو أوتشوا (82).

وعوَّض نابولي سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ميلان (2 2) في قمة المرحلة الماضية، وحقق فوزه السادس هذا الموسم فارتقى الى المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وجاء فوز الفريق الجنوبي في توقيت مناسب كونه مقبل على استضافة أونيون برلين الألماني الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الى تجديد فوزه على ضيفه وتعزيز حظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي خصوصا وان مواجهته في الجولة الخامسة ستكون امام ريال مدريد الاسباني متصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة في ثلاث جولات.

في المقابل، مُني ساليرنيتانا، الوحيد الى جانب أودينيزي لم يتذوقا طعم الفوز في الدوري حتى الآن، بخسارته السابعة هذا الموسم فبقي في المركز الاخير برصيد أربع نقاط من أربعة تعادلات.

ويلعب لاحقاً ميلان مع أودينيزي.