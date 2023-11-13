تورينو (إيطاليا) : استهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، مشاركته الأولى في بطولة "أيه تي بي" الختامية لكرة المضرب، المقامة بنسختها الرابعة والخمسين في تورينو الإيطالية، بالخسارة أمام الألماني ألكسندر زفيريف 7 6 (7 3) و3 6 و4 6 الإثنين في منافسات المجموعة الحمراء.

وكان من المفترض أن يخوض الإسباني البالغ 20 عاماً مشاركته الأولى في البطولة الختامية التي تجمع أفضل لاعبين خلال الموسم، العام الماضي لكنه اضطر للانسحاب بسبب الإصابة.

وبعد فوزه بستة ألقاب هذا الموسم، بينها بطولة ويمبلدون الإنكليزية ودورتي إنديان ويلز ومدريد لماسترز الألف نقطة، فرض ألكاراس نفسه مرشحاً بقوة للمنافسة على اللقب مع احتمال مواجهته للصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالمياً وحامل اللقب في النهائي.

احتمال لقاء ديوكوفيتش

لكن خسارته الإثنين للمرة الرابعة من أصل سبع مواجهات مع زفيريف، ابن الـ26 عاماً المصنف سابعاً والمتوج بلقب البطولة الختامية عامي 2018 و2021، يواجه ألكاراس احتمال لقاء ديوكوفيتش في نصف النهائي نتيجة خسارته الإثنين لكن عليه الآن التعويض في مواجهتيه المقبلتين ضد الروسيين دانييل مدفيديف وأندري روبليف اللذين يلتقيان لاحقاً في هذه المجموعة.

وبدا الإسباني متأثراً بالمشاكل في أسفل ظهره وقدمه اليسرى التي أبعدته عن الملاعب منذ دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر قبل أن يسجل عودته في نهاية الشهر الماضي في دورة باريس لماسترز الألف نقطة حيث سقط عند الحاجز الأول على يد الروسي المغمور رومان سافيولين.

ولم يحرز الإسباني أي لقب منذ ان توج بطلا لويمبلدون بفوزه في تموز/يوليو الماضي في النهائي على ديوكوفيتش الذي يبدأ حملة الدفاع عن لقب البطولة الختامية بفوزه الأحد في المجموعة الخضراء على الدنماركي هولغر رونه.

كما خرج ألكاراس من نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، ولم يتألق بعدها في جولته الآسيوية حيث اكتفى ببلوغ نصف نهائي دورة بكين وثمن النهائي في دورة شنغهاي.

صدارة تصنيف المحترفين

وقبل بدء المباراة، تسلم ديوكوفيتش كأس إنهاء العام في صدارة تصنيف المحترفين نتيجة فوزه على رونه بصعوبة في لقاء استغرق الأحد أكثر من ثلاث ساعات.

وقال الصربي "من الواضح أنه تتويج الموسم. أن تنهي العام في المركز الأول عالمياً، فأعتقد أنه حلم كل لاعب كرة مضرب، إنه أحد أصعب الأمور في رياضتنا"، مضيفاً "الفوز بألقاب البطولات الكبرى وحصولك على المركز الأول في العالم قد يكونان ذروة هذه الرياضة. لقد كان عاماً طويلاً جداً بالنسبة لجميع اللاعبين والقدرة على الوقوف هنا بمثابة نعمة".

وجاءت المجموعة الأولى متعادلة الكفة، إذ نجح كل لاعب في انتزاع شوط على إرسال منافسه وكان زفيريف البادىء في الشوط الثالث ليتقدم 2 1 ثم 3 1 قبل أن يرد ألكاراس في السادس، مدركاً التعادل 3 3 في طريقهما لخوض شوط فاصل حسمه الإسباني 7 3، منهياً المجموعة في ساعة و5 دقائق.

لكن زفيريف رد في الثانية وحقق الفارق في الشوط الثاني الذي انتزعه على إرسال ألكاراس ليتقدم 2 0 و3 0، وكان ذلك كافياً بالنسبة له من أجل السير بالمجموعة الى بر الأمان، منهياً إياها 6 3 في 38 دقيقة فقط.