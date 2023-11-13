مدريد: عاد مارسيلينو لاستلام مهمة تدريب فريقه السابق فياريال الإسباني خلفاً للمقال خوسيه روخو "باتشيتا"، وذلك وفق ما أعلن النادي الإثنين.

وسبق لمارسيلينو الذي أقيل من تدريب مرسيليا الفرنسي بعد خمس مراحل فقط على انطلاق الدوري المحلي، أن أشرف على فياريال بين 2013 و2016، وهو وقع عقداً حتى 2026 على أمل الارتقاء بالفريق الذي يعاني في بداية الموسم حيث يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإسباني بثلاثة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وسبع هزائم في 13 مرحلة.

وكتب فياريال في بيان "أهلاً وسهلاً بك مجدداً في بيتك مارسي"، كاشفاً أنه سيقدم ابن الـ58 عاماً كمدرب جديد الثلاثاء.

الغواصة الصفراء

وفي مروره الأول بفريق "الغواصة الصفراء"، نجح مارسيلينو في الصعود به الى الدرجة الأولى في موسمه الأول قبل أن يتمكن بعدها من قيادته الى المشاركة الأوروبية لثلاثة مواسم متتالية.

وقرر فياريال الجمعة إقالة خوسيه روخو "باتشيتا" بعد شهرين فقط من تعاقده معه بدلاً من كيكي سيتيين، وذلك بسبب تردي نتائج الفريق.

واشرف باتشيتا (55 عاما) على الفريق في 12 مباراة حقق فيها خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع هزائم، من دون أن يقدّم الفريق أداء ثابتا خلال فترة ولايته القصيرة.

المركز الثاني

وينافس فياريال في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يحتل المركز الثاني ضمن المجموعة السادسة مع 6 نقاط متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن رين الفرنسي المتصدر، لكن مع مباراة مؤجلة في جعبته.

وأشرف المدير الرياضي ميغيل أنخيل تينا على الفريق في مباراة الأحد في الدوري المحلي والتي خسرها أمام أتلتيكو مدريد 1 3.